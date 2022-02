Orlen Paliwa: postępowanie dot. Terminala Gazu Płynnego w Ostrowie Wielkopolskim

Spółka Orlen Paliwa z Grupy Orlen szuka podmiotu do opracowania koncepcji programowo przestrzennej dla planowanej budowy Terminala Gazu Płynnego w bazie magazynowej w Ostrowie Wielkopolskim. Oferty, w ramach ogłoszonego w tej sprawie zapytania, można składać do 25 lutego.

W opublikowanej dokumentacji spółka Orlen Paliwa wyjaśniła, że "przedmiotem postępowania jest wyłonienie firmy świadczącej usługi związane z opracowaniem koncepcji programowo przestrzennej dla planowanej budowy Terminala Gazu Płynnego", który ma powstać na terenie bazy magazynowej nr 74 w Ostrowie Wielkopolskim.

W ogłoszeniu wskazano, że pojemność magazynowa obiektu przewidywana jest na ok. 3 tys. ton, zdolność przeładunkowa na ok. 250 tys. ton w ciągu roku, w tym z dostaw kolejowych 200 tys. ton, a z dostaw autocysternami 50 tys. ton. Pojemność bocznicy kolejowej, uzależniona od ostatecznej lokalizacji, planowana jest do 100 wagonów.

Spółka Orlen Paliwa zaznaczyła, że opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla Terminala Gazu Płynnego w Ostrowie Wielkopolskim powinno uwzględniać możliwość wykorzystania infrastruktury tamtejszej bazy magazynowej nr 74.

W opublikowanej dokumentacji podano, że zakres prac, których dotyczy postępowanie, obejmuje też analizę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod kątem możliwości budowy obiektu i ewentualnie opracowanie wniosku o zmianę zapisów dokumentów, a także wykonanie raportu oddziaływania na środowisko i pozyskanie decyzji środowiskowej oraz wykonanie wstępnego kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

Orlen Paliwa to podmiot zależny PKN Orlen, zajmujący się przede wszystkim hurtową sprzedażą benzyny, olejów napędowego i grzewczego, a także propanu, butanu, mieszaniny propan-butanu - LPG oraz gazu ziemnego. Wykonuje też instalacje przemysłowe na gaz płynny. Posiada na terenie kraju sieć terminali LPG, w tym Terminal Morski LPG w Szczecinie.

Ostatnio spółka Orlen Paliwa oraz Zarząd Morskiego Portu Police i Grupa Azoty Polyolefins podpisały list intencyjny dotyczący budowy przez Orlen Paliwa Terminala Gazu Płynnego na terenie portu morskiego w Policach. Budowa miałaby obejmować przede wszystkim instalację składającą się z parku zbiorników oraz infrastruktury przeładunkowej dla obsługi dostaw drogą wodną, drogową i kolejową.

"Terminal umożliwiałby odbiór propanu dostarczanego drogą morską i butanu dostarczanego drogą kolejową lub drogową oraz dalszą dystrybucję, na potrzeby działalności prowadzonej przez Orlen Paliwa" - wyjaśniała m.in. spółka, informując o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie planowanej inwestycji.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl