Orlen przejmuje część stacji na Węgrzech, kolejne za 1,5 roku

Grupa Orlen w ramach transakcji z węgierskim koncernem MOL przejęła i rozpoczyna rebranding 79 stacji paliw na Węgrzech. Kolejne 103 stacje trafią do Orlenu do połowy 2024 roku

Grupa Orlen przejęła i rozpoczęła rebranding 79 stacji paliw na Węgrzech funkcjonujących obecnie pod marką Lukoil. Ponadto koncern nabędzie do połowy 2024 roku 103 kolejne stacje paliw zlokalizowane na Słowacji i Węgrzech.

Wejście Grupy Orlen na rynek węgierski oraz pozyskanie kolejnych stacji na rynku słowackim to efekt przeprowadzonej fuzji Orlenu z Grupą Lotos.

Zgodnie z przyjętą strategią do 2030 roku koncern zamierza posiadać 3,5 tysiącami stacji pod logo Orlen na co najmniej sześciu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, zaś udział stacji zagranicznych w całej sieci sprzedaży ma wzrosnąć z obecnych 37 procent do 45 procent.

- Zgodnie z zapowiedziami wzmacniamy naszą obecność na Słowacji stając się jednym z czterech największych operatorów na tym rynku. Rozszerzamy też sieć sprzedaży detalicznej o nowy rynek - Węgry, na którym jesteśmy już obecni w obszarze hurtowym. W efekcie realizowanej skutecznie ekspansji sieci sprzedaży, zapewniamy bezpieczeństwo dostaw paliw i źródeł energii nie tylko w Polsce, ale też w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nasze zaangażowanie i dobre rozpoznanie rynku pozwoli zaoferować klientom najwyższej jakości produkty i usługi, zgodnie z ich oczekiwaniami. Ze stacji pod marką Orlen klienci na Węgrzech będą mogli korzystać już na początku grudnia - mówi cytowany w komunikacie prezes Daniel Obajtek

Orlen, w wyniku realizacji tak zwanych środków zaradczych związanych z przejęciem Grupy Lotos stał się właścicielem stacji paliw na Słowacji i na Węgrzech. Po finalizacji transakcji koncern będzie posiadał łącznie w tych dwóch krajach ponad 230 stacji.

