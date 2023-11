Orlen, PZU, KGHM i znalazły się na celowniku kontrolerów NIK

Okoliczności dotyczące fuzji Orlenu z Lotosem, ceny paliw na stacjach, wydatki w KGHM, to tylko niektóre z działań największych w kraju firm, które chce zbadać Najwyższa Izba Kontroli. NIK skontroluje, czy nie miały tam miejsca nadużycia.

Pomimo spodziewanej zmiany na szczytach władzy i odejścia premiera Mateusza Morawieckiego prezes NIK Marian Banaś nie zamierza przestać rozliczać ekipy Prawa i Sprawiedliwości. Szykują się kontrole w największych polskich firmach.

Według serwisu Business Insider Polska szef NIK oferuje mającej przejąć rządy nowej koalicji audyty otwarcia w najważniejszych spółkach Skarbu Państwa. Wśród podmiotów przeznaczonych do kontroli wymieniane są Orlen, PZU, KGHM, oraz banki.

- Jeśli premier czy minister, który będzie nadzorował spółki, będą mieli taką wolę, to niezależni kontrolerzy NIK mogą skontrolować najważniejsze spółki Skarbu Państwa i przygotować taki audyt otwarcia. To mieści się w kompetencjach Izby - przekonuje rozmówca portalu zbliżony do NIK.

Kontrole w spółkach zależnych od władz państwowych mogłyby odbywać się w trybie doraźnym, więc nie musiałyby być uwzględnione w oficjalnym planie kontroli Izby na dany rok