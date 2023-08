Orlen: realizujemy projekty przy utrzymaniu jednych z najniższych cen paliw w Europie

Realizujemy projekty przy utrzymaniu jednych z najniższych cen paliw w Europie - zwrócił uwagę Orlen w poniedziałek. Koncern podkreślił, że poprzez fuzje zyskał kapitał do przeprowadzania krajowych oraz zagranicznych inwestycji, a w ub.r. 41 proc. jego przychodów pochodziło z zagranicy.

Orlen w poniedziałek na Twitterze zwrócił uwagę, że dzięki połączeniu z Lotosem, PGNiG i Energą stał się "największym koncernem multienergetycznym w Europie Środkowej, który zapewnia dziś bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu. Poprzez fuzje zyskaliśmy również kapitał do przeprowadzania krajowych oraz zagranicznych inwestycji" - podkreśliła spółka.

Według koncernu konsolidacja umożliwiła m.in. ekspansję na nowe rynki. "Tylko w ostatnich tygodniach wykupiliśmy 3. największą sieć stacji paliwowych w Austrii i jesteśmy już obecni na sześciu zagranicznych rynkach" - przypomniano.

W informacji zamieszczonej na Twitterze podkreślono, że w ub.r. "41 proc. przychodów Grupy Orlen pochodziło z zagranicy - pieniądze z zagranicznych inwestycji trafiają do Polaków". Orlen dodał, że wykupił również należące do portugalskiej spółki farmy wiatrowe na terenie Polski.

"Przeznaczyliśmy 14 mld zł na zamrożenie cen gazu w polskich domach, a także szpitalach, żłobkach, przedszkolach, ochotniczych strażach pożarnych itd." - przypomniał koncern. Poinformował również, że w 2022 r. na projekty z obszaru CSR (tj. społecznej odpowiedzialności biznesu) i lokalne inicjatywy, przekazał ponad 300 mln zł, "gdy w 2015 r. przed połączeniami było to zaledwie 5,6 mln zł" - podano.

"Wszystkie te projekty realizujemy przy utrzymaniu jednych z najniższych cen paliw w Europie" - zapewnił Orlen.

We wcześniejszym wpisie z 11 sierpnia Orlen przypomniał, że "za połączeniem i przedstawioną wizją firmy głosował nie tylko Skarb Państwa, ale także prywatni inwestorzy i fundusze. Proces zaakceptowało niemal 100 proc. akcjonariuszy obecnych na walnych zgromadzeniach obu spółek, także Grupy Lotos". Dodano wówczas, że również rynek jednoznacznie opowiedział się za połączeniem Orlenu z Grupą Lotos, a "w związku z finalizacją tych procesów Agencja Fitch Ratings podwyższyła długoterminowy rating koncernu do BBB+ z perspektywą stabilną. Natomiast Agencja Moody's Investors Service przyznała najwyższą w historii Orlen ocenę na poziomie A3" - zaznaczono.

Orlen 12 stycznia 2022 r., zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, przedstawił środki zaradcze planowane w związku z zamiarem realizowanego wówczas przejęcia Lotosu. Miały one uchronić polski rynek paliw i rynek rafineryjny przed monopolem. W ich ramach ustalono m.in., że koncern Saudi Aramco kupi 30 proc. akcji Rafinerii Gdańskiej, a węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Lotos w Polsce, podczas gdy Orlen kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech i 41 stacji paliw na Słowacji.

Orlen informował, że wynegocjował z Saudi Aramco długoterminowy kontrakt na dostawy od 200 tys. do 337 tys. baryłek ropy dziennie. Docelowy pułap dostaw arabskiej ropy powinien w tym roku osiągnąć 400 tys. baryłek dziennie (20 mln ton rocznie). Składają się na to dostawy wynikające z kontraktu z saudyjskim koncernem i z transakcji sprzedaży 30 proc. udziałów w rafinerii. Orlen oszacował, że dostawy te mogą zaspokajać do 45 proc. łącznego zapotrzebowania całej Grupy Orlen - już po przejęciu Lotosu - zarówno w Polsce, jak i na Litwie i w Czechach.

Kontrakty zostały sfinalizowane 30 listopada 2022 r.

Orlen to multienergetyczny koncern posiadający m.in. siedem rafinerii (z czego cztery w Polsce), ok. 3,1 tys. stacji paliw oraz rozbudowany segment petrochemiczny i wydobywczy węglowodorów. Grupa prowadzi również szereg inwestycji związanych z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR. Skarb Państwa ma 49,9 proc. udziałów w Orlenie.

