Orlen Venture Capital finalizuje inwestycje w spółki technologiczne

Orlen Venture Capital (Orlen VC), powołany przez PKN Orlen do inwestowania w spółki technologiczne oferujące przełomowe innowacyjne rozwiązania, finalizuje trzy pierwsze inwestycje bezpośrednie. Obejmować one będą obszary katalizy w chemii, cyberbezpieczeństwa i robotyki przemysłowej.

Orlen Venture Capital "jest trzecim ogniwem ekosystemu w innowacjach" Grupy Orlen, które tworzą także Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku oraz Program Orlen Skylight Accelerator.

Spółka Orlen VC jest obecnie skoncentrowana na podmiotach, w których zamierza przejmować mniejszościowe pakiety we wczesnych fazach rozwoju.

Kapitalizacja tego korporacyjnego funduszu PKN Orlen wynosi 100 mln euro, co daje pierwszą pozycję rynku VC w Polsce.

Plany dotyczące działalności Orlen VC przedstawiła w czwartek prezes tej spółki Anna Pieniążek podczas Open Innovation Day, zorganizowanego przez PKN Orlen i transmitowanego w internecie.

Wczesna faza rozwoju

Wyjaśniła, iż chodzi o podmioty, które w założeniu będą tworzyły innowacyjne technologie dla Grupy Orlen.

- Spółki te będziemy chcieli zaimplementowywać w ramach naszych obszarów strategicznych Grupy Orlen - dodała Anna Pieniążek.

Europa i Izrael

Podkreśliła przy tym, że obszarem zainteresowania spółki są podmioty z całej Europy, jak również z Izraela, natomiast zakres poszukiwanych innowacyjnych technologii obejmuje poszczególne segmenty Grupy Orlen, w tym petrochemię, energetykę, odnawialne źródła energii, nowoczesny detal oraz roboty przemysłowe, cyberbezpieczeństwo i cyfryzację.

- Naszym spółkom portfelowym będziemy oferować nie tylko nasz kapitał inwestycyjny, ale również szeroki dostęp do ekspertów w ramach Grupy Orlen, a także do infrastruktury, którą podmioty te będą mogły wykorzystywać w ramach rozwoju swoich produktów technologicznych, oraz dostęp do rynków, w przyszłości również rynków zbytu - zapowiedziała Pieniążek.

Trzy pierwsze inwestycje

Prezes Orlen VC przyznała, iż spółka ta finalizuje trzy pierwsze inwestycje bezpośrednie.

- Wszystkie trzy podmioty będą z różnych obszarów inwestycyjnych. Pierwszy to obszar katalizy, strategiczny obecnie dla PKN Orlen. Druga spółka, która będzie w najbliższym czasie naszą spółką portfelową, to podmiot z sektora cyberbezpieczeństwo. Trzecia spółka będzie z branży robotyki przemysłowej" - wyjaśniła Pieniążek.

Przypomniała jednocześnie, iż już wcześniej Orlen VC, w ramach tzw. inwestycji pośrednich, inwestując 10 mln euro, został partnerem Emerald Technology Ventures' Industrial Fund, lidera w prowadzeniu inwestycji VC w obszarze innowacyjnych technologii.

PKN Orlen, ogłaszając w marcu tego roku powołanie Orlen VC, informował m.in., iż jest to największy korporacyjny fundusz venture capital w Polsce.

- Rozwój PKN Orlen dzisiaj to nie tylko akwizycje, których dokonujemy, ale to przede wszystkim rozwój technologiczny. W naszej strategii Orlen2030 kładziemy bardzo duży nacisk właśnie na szeroko rozumianą innowacyjność, bo przeznaczymy do 2030 r. aż 3 mld zł. To są naprawdę duże pieniądze - podkreśliła Patrycja Panasiuk, zastępca dyrektora wykonawczego ds. strategii i innowacji oraz relacji inwestorskich w PKN Orlen.

W czasie debaty o innowacyjności, w tym roli startupów, która była częścią Open Innovation Day, Panasiuk zaznaczyła, iż Grupa Orlen "rozumie rozwój technologiczny również jako współpracę z dużymi partnerami technologicznymi".

Tworzenie hubów

Zwróciła jednocześnie uwagę, że budowanie koncernu multienergetycznego, poprzez przejęcie Grupy Energa, a także planowane przejęcie przez PKN Orlen Grupy Lotos i połączenie z PGNiG, umożliwi m.in. tworzenie hubów bądź centrów technologicznych, które będą odgrywały istotną rolę w rozwoju całej polskiej gospodarki.

W trakcie prezentacji Open Innovation Day poinformowano o dotychczasowych rezultatach uruchomionego w lipcu 2021 r. Programu Orlen Skylight Accelerator. Jak podano, w ramach 4 z 11 rund akceleracyjnych, zaplanowanych do 2023 r., przedstawiono dotąd 70 wyzwań technologicznych i biznesowych.

W tym czasie wpłynęło 260 zgłoszeń, z czego 30 od podmiotów zagranicznych. Udało się pozyskać do pilotażowych wdrożeń 12 startupów, w tym np. w obszarze sztucznej inteligencji. Budżet całego programu to 4,5 mln zł. Kolejna, piąta jego runda akceleracyjna planowana jest na początek czerwca.

Podczas Open Innovation Day zaprezentowano też profil działalności Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku, które zostało otwarte w maju 2021 r. Jak podkreślono, to jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w Europie Środkowo-Wschodniej.

Placówka, działająca w ramach Grupy Orlen, w założeniu ma prowadzić własne projekty badawczo-rozwojowe oraz współpracować z partnerami zewnętrznymi. Centrum posiada m.in. Halę Pilotaży i Odwzorowań, gdzie powstają instalacje pilotażowe do optymalizacji procesów rafineryjno-petrochemicznych, a także laboratorium analityczne m.in. do badania próbek paliw i środków smarnych. W przyszłości ma powstać też pracownia wodorowa.