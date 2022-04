Orlen: w najbliższych tygodniach chcemy otworzyć pierwszą stację tankowania wodorem w Polsce

W najbliższych tygodniach w Krakowie otworzymy pierwszą stację tankowania wodorem w Polsce; taka infrastruktura będzie powstawać też w Czechach i na Słowacji - zapowiedział członek zarządu Orlenu Armen Konrad Artwich. Spółka do 2030 r. chce zainwestować w wodór ponad 7 mld zł.

Przedstawiciel płockiego koncernu brał udział w środę w jednym z paneli odbywającego się w Warszawie Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2022.

Artwich podkreślił, że obecnie nie ma odwrotu od transformacji energetycznej, a jego zdaniem transformacja znacznie przyspieszy. Zwrócił uwagę, że budowa bezpieczeństwa energetycznego nie powinna polegać na zastąpieniu jednego dominującego źródła energii innym. Dlatego też - jak mówił - koncern stawia na różne rozwiązania: małe reaktory jądrowe, biopaliwa, odnawialne źródła energii, wodór.

"Planujemy w najbliższych miesiącach uruchamianie stacji tankowania wodoru. Myślimy nie tylko o rynku polskim, ale i o rynkach ościennych, jak czeski czy słowacki" - powiedział członek zarządu ds. korporacyjnych Orlenu.

Dopytywany, kiedy pierwsza ogólnodostępna stacja tankowania wodorem w Polsce zostanie otworzona, Artwich przekazał, że ma się to stać w najbliższych tygodniach. "W najbliższych tygodniach planujemy otwarcie stacji wodorowej w Krakowie (...). Będzie dedykowana do obsługi przede wszystkim floty pojazdów komunikacji miejskiej, ale będzie też ogólnodostępna" - powiedział.

Zgodnie z zapowiedziami do 2030 roku Orlen ma uruchomić ponad 100 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru. W Polsce powstać ma ich ok. 57, na Słowacji ok. 26, a w Czechach ok. 28. Obecnie Orlen posiada dwie stacje tankowania wodoru w Niemczech. W 2022 r. planowane jest postawienie czterech stacji - trzech w Czechach i jednej w Polsce w Krakowie. W 2023 roku planowane jest uruchomienie stacji wodorowych w Poznaniu i Katowicach. Na każdej z nich maja się znajdować stanowiska tankowania dla samochodów i autobusów.

Orlen do 2030 roku chce przeznaczyć 7,4 mld zł na inwestycje, które maja pozwolić koncernowi rozwój w obszarze nisko- i zeroemisyjnego wodoru, opartego o odnawialne źródła energii i technologię przetwarzania odpadów komunalnych.

