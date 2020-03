Orlen wśród największych firm Europy. Ale to niejedyny polski akcent

Orlen znalazł się wśród największych europejskich firm. Ranking szwedzkiej firmy doradczej Bisnode bazuje na przychodach firm z 13 krajów kontynentu. Polska spółka paliwowa uplasowała się na 7 pozycji pod względem przychodów za 2018 r. Liderem jest Equinor ASA, dalej Exxonmobil Petroleum & Chemical i Toyota Motor Europe.

Regiony Europy północnej i środkowo-wschodniej. Silny polski akcent

Spojrzenie na Bałkany i kraje nordyckie

Największymi pracodawcami w Europie północnej i środkowo-wschodniej są firmy z Polski, które zajmuję pierwsze cztery miejsca. Pierwszą piątkę po względem największej liczby zatrudnionych zajmuje czeska Skoda.Listę największych pracodawców za 2018 roku otwiera zatrudniająca 78 tys. pracowników Polska Poczta. Z nieco ponad 62,5 tys. zatrudnionych, na miejscu drugim znalazła się sieć handlowa Jeronimo Martins Polska, właściciel marki „Biedronka” i sieci drogerii Hebe. Listę największych, polskich pracodawców uzupełnia Polska Grupa Górnicza i Polskie Koleje Państwowe. Zatrudnienie w obydwu spółkach oscyluje w granicach po 40 tys. Czeska Skoda zatrudnia nieco ponad 33,6 tys. pracowników. W pierwszej dziesiątce są też polskie Lasy Państwowe.Region Europy Środkowo-Wschodniej należy pod względem finansowym firm do stabilnych i wyrównanych. Zestawienie to w równym stopniu mieszkanka firm polskich, węgierskich, czeskich i słowackich. Przy czym daje się zauważyć prawidłowość. Polskie spółki to przemysł paliwowy, energetyczny i wydobywczy. Największe czeskie i słowackie to te działające w przemyśle motoryzacyjnym. Skoda, Volkswagen, Hyundai czy Kia. Podobnie jak na Węgrzech, gdzie produkowane są poszczególne elementy dla niemieckiego Audi. Z tego schematu wyłamuje się polska sieć handlowa Jeronimo Martins. Firmy z Europy Środkowo-Wschodniej skupiły w zestawieniu ogólnym 30 proc. całkowitej kwoty przychodu, wszystkich ujętych w zestawieniu firmy i blisko 22 proc. zysku, przy średniej 4,5 proc. marży.Listy bałkańskie największych firm pod względem przychodów, zysku czy największych pracodawców zdominowały firmy przemysłu ciężkiego: paliwowe, energetyczne, wydobywcze. Wyjątek od tej reguły stanowią sieci handlowe sprzedaży detalicznej i spółki telekomunikacyjne.Dane liczbowe pokazują, że bałkańskie spółki skupiają zaledwie 5 proc. całkowitej kwoty przychodu wszystkich zestawionych w rankingu firm i 3,2 proc. całkowitej kwoty zysku. Jednocześnie wykazując się, w średnim ujęciu blisko 4,6 proc. marżą sprzedaży. Kołem zamachowym bałkańskiej gospodarki się chorwackie i słoweńskie spółki. Największe, najbardziej zyskowne, z największym zatrudnieniem nadają ton i bieg rozwoju regionu.Firmy z krajów nordyckich należą do grona największych w Europie, a marki do najbardziej rozpoznawalnych. Tylko w pierwszej dziesiąte, największych nordyckich firm, znalazły się takie silne marki jak duński Maersk Line, szwedzkie: Volvo, Scania, Ericsson, H&M czy fińska Neste.Dodatkowo w gronie pierwszych pięćdziesięciu firm znajdziemy globalne marki jak Lego, ABB, Ikea, Spotify czy Skanska. O wielkości i znaczeniu firm nordyckich niech świadczy fakt, że całkowity ich przychód stanowi 42 proc. całkowitej sprzedaży zestawionych w rankingu firm, a przy marzy na poziomie 8 proc. zysk blisko połowę. Pierwsze miejsca w niemal wszystkich kategoriach przypadły mimo wszystko norweskim spółkom paliwowym.