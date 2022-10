Orlen zapłaci wyższe podatki od wydobycia ropy i gazu

Norweski rząd w ramach budżetu na 2023 zapisał rozwiązania znoszące część rozwiązań w ramach ulgi podatkowej z tytułu eksploatacji złóż ropy i gazu ziemnego. Oznacza to, że Orlen zapłaci wyższe podatki.

W 2022 roku szacunkowa wartość wydobywanego z szelfu norweskiego gazu ziemnego i ropy naftowej przekroczy 130 miliardów dolarów. Każdego dnia firmy pozyskują około 4 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej o wartości 360 milionów dolarów, z czego przeważająca większość trafia na eksport, głównie do państw europejskich.

Każdego dnia z norweskich złóż pozyskiwanych jest około 4 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej

W okresie trwania ograniczeń pandemicznych, chcąc zachęcić firmy do aktywnego prowadzenia prac poszukiwawczych i przygotowywania nowych złóż do eksploatacji, w Norwegii wprowadzono ulgi podatkowe, które teraz mają zostać częściowo ograniczone.

W założeniach do budżetu na 2023 rok rząd zaplanował zwiększenie podatku dla przemysłu wydobywczego o około 2 miliardy koron, czyli ponad 191 milionów dolarów. Oznacza to w praktyce częściowe odejście od systemu zachęt dla inwestorów. Przewidziano bowiem obniżkę ulgi podatkowej z tytułu nowych inwestycji z 17,69 do 12,4 procenta.

Norwegia chce ograniczyć ulgi przysługujące dotychczas koncernom, naftowym

Nie jest wykluczone, że mogą zostać także nieznacznie podniesione koszty związane z uzyskiwaniem, w ramach prowadzonych przetargów, nowych koncesji. Szczegóły będą znane z chwilą przyjęcia przez parlament budżetu na przyszły roku.

- W ciągu trzech lat, kiedy mają obowiązywać proponowane zmiany podatkowe rząd oczekuje, że dochody z sektora naftowo-gazowego wzrosną o około 11 mld koron, czyli o około 1 miliard dolarów - powiedział cytowany w komunikacie norweski minister finansów Trygve Slagsvold Vedum

Ogłoszone dziś plany dotyczące zmiany podatków od wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na szelfie norweskim odczuje także PKN Orlen. Po sfinalizowaniu przejęcia Lotosu teraz realizowana jest podobna operacja dotycząca PGNiG, które pozyskuje z posiadanych koncesji około 3 miliardy gazu ziemnego rocznie. Od nowego roku to właśnie Orlen będzie zarządzał połączonym w jeden podmiot portfelem koncesji wydobywczych.

Orlen zapłaci wyższe podatki z tytułu wydobycia ropy i gazu na Szelfie Norweskim

Bez względu na nowe rozwiązania legislacyjne trudno się spodziewać ograniczenia w Norwegii wydobycia i spadku zainteresowania pozyskiwaniem nowych koncesji ze strony światowych koncernów paliwowych

