Orlen zastopowany na drodze do Polska Press

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa UOKiK w sprawie koncentracji - przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press - poinformowało w poniedziałek w komunikacie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Prezes Orlenu Daniel Obajtek skomentował na gorąco: nie otrzymaliśmy żadnej informacji z sądu.

Rzecznik też ma problem

Polska Press

Z takim stanowiskiem nie zgodził się Rzecznik Praw Obywatelskich, który w połowie marca złożył odwołanie do sądu argumentując, że UOKiK w swoim badaniu ograniczył się jedynie do zbadania wpływu transakcji na rynek reklamowy, pomijając pozostałe aspekty. - UOKiK ma uwzględniać wszelkie okoliczności wpływające na chronione dobro konsumenta - podnosił w skardze RPO. - Media kontrolowane przez Skarb Państwa, czyli faktycznie polityków, nie zapewniają obywatelom obiektywnych informacji. Przedstawiają obraz jednostronny, korzystny dla aktualnie rządzącej większości - dodawał.Zgodnie z obowiązującymi regulacjami samo odwołanie przekazuje się do sądu za pośrednictwem UOKiK. Prezes UOKiK ma 3 miesiące na przesłanie odwołania do sądu (chyba że w trybie autokonrtoli zmieni swą decyzję o zgodzie na koncentrację). Obecnie Rzecznik wciąż oczekuje na przekazanie przez UOKiK odwołania do sądu, który je rozpozna.Orlen, który po zgodzie UOKiK sfinalizował transakcję, zaczął już wprowadzać zmiany w koncernie medialnym. Na początku kwietnia do zarządu Polska Press weszła związana z „Gazetą Polską” Dorota Kania, zastępując tam Pawła Fąfarę.Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że i pozycja Adama Bodnara jako rzecznika jest niejasna. Także w poniedziałek w Trybunale Konstytucyjnym (co do prawomocności którego wątpliwości wyraża wielu prawników i opozycja) rozpoczęła się rozprawa w sprawie wniosku posłów PiS o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawowego przedłużenia pięcioletniej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich w sytuacji, gdy jego mandat wygasł, a następca nie został wybrany.Kadencja Adam Bodnara upłynęła we wrześniu. Jego następcy nie udało się wybrać, formacja rządząca nie chciała w Sejmie zaakceptować kandydatki popieranej przez kilkaset organizacji pozarządowych, ale i opozycję, z kolei kandydaci zgłoszeni przez PiS nie mieli szans na poparcie w Senacie, gdzie większość ma opozycja.Rozprawa przed Trybunałem ma być kontynuowana we wtorek. Uznanie przezeń, że zasiadanie przez Bodnara w fotelu RPO po upływie kadencji jest niekonstytucyjne, skutkowałoby - zdaniem polityków PIS tym - że wszystkie podejmowane przez niego działania po wrześniu 2020 r nie miałyby mocy prawnej. Z drugiej strony opozycja i prawnicy podważają legalność TK.posiada 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych. Funkcjonują z powodzeniem w 15 z 16 województw w Polsce, a w większości z nich zajmuje pozycję lidera pod względem czytelnictwa i sprzedaży. Portfolio grupy to także 500 witryn online, co czyni ją liderem polskiego internetu w kategorii informacje i publicystyka oraz niekwestionowanym liderem w kategorii informacje lokalne i regionalne.