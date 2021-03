Orłowska: co drugi specjalista IT z Białorusi wybiera Polskę jako miejsce relokacji

W sierpniu zeszłego roku 10 proc. specjalistów IT z Białorusi wybierało Polskę jako miejsce relokacji, teraz robi tak co drugi - powiedziała w piątek w radiowej Trójce pełnomocnik premiera ds. GovTech Justyna Orłowska.

Orłowska, dyrektor Programu GovTech Polska, która w marcu zeszłego roku została powołana na pełnomocnika premiera ds. GovTech wyjaśniła, że w związku z przeniesieniem resortu cyfryzacji do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w urzędzie powstało centrum GovTech. "To praktyczna część cyfryzacji, e-usługi i cyfrowe kompetencje" - powiedziała.

Mówiła o niektórych projektach, które w ciągu ostatniego roku realizował GovTech - m.in. o platformie konkursowej na innowacyjne zamówienia w administracji.

"Zastanawialiśmy się, dlaczego start-upy nie dostają kontraktów publicznych, dlaczego nie dostarczają rozwiązań dla sektora publicznego, dlaczego start-up nie może stworzyć narzędzia dla obywatela, bo tym się zajmujemy właśnie w centrum GovTech. Teraz takie narzędzie jest, start-upy mogą pokazywać swoje rozwiązania dla administracji, która może je bezpiecznie i zgodnie z przepisami zamówień publicznych zamawiać i kupować" - powiedziała.

Jej zdaniem to ważna misja, tym bardziej, że chodzi o małe polskie firmy z dużymi pomysłami.

Innym projekt jest FakeHunter, narzędzie służące do weryfikacji treści publikowanych w internecie, którego pomysłodawcą była PAP. Po raz pierwszy w listopadzie zeszłego roku odbył się konkurs FakeHunter Challenge/Szczepienia. Kolejny wydarzenie zaplanowano na 12-13 marca.

"Mieliśmy do czynienia z wielkim zalewem dezinformacji (...). Mówiliśmy o pandemii dezinformacji. Zastanawialiśmy się, jak najszybciej dostarczyć narzędzie, które będzie odpowiadało na to wyzwanie" - powiedziała Orłowska. Dodała, że udało się stworzyć FakeHunter - aplikację, którą można ściągnąć na urządzenia mobilne bądź desktop. Dzięki niej można zgłaszać informacje, które wydają się podejrzane - w różnych dziedzinach dotyczących koronawirusa, finansów czy telekomunikacji.

GovTech realizuje także od sierpnia Poland Business Harbour, który ułatwia białoruskim specjalistom z branży IR i firmom z tej branży relokacje na terytorium Polski. Orłowska powiedziała, że jest strona internetowa, na której zostały wywieszone ogłoszenia o pracy, mogące zainteresować stronę białoruską, wprowadzony został też odpowiedni pakiet legislacyjny.

"W sierpniu Białorusini wybierali przede wszystkim Ukrainę, jako pierwsze miejsce do relokacji. Teraz jest to Polska. Podskoczyliśmy z 10 proc., bo tylu Białorusinów wybierało Polskę, do blisko 50 proc., czyli co drugi Białorusin wybiera Polskę do relokacji" - powiedziała.

Jej zdaniem w tym roku największym wyzwaniem dla GovTech będzie Krajowy Plan Odbudowy. "Tutaj są środki oczywiście też na e-usługi i cyfrowe kompetencje, którymi jako centrum GovTech się zajmujemy. Trzeba będzie się zastanowić, jak najbardziej efektywnie wydać te pieniądze, aby przyczyniły się jak najlepiej dla naszego społeczeństwa. A na cyfryzację mamy blisko jedną trzecią planowanych wydatków w KPO" - podsumowała szefowa GovTech.