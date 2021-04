Orłowska: po stronie publicznej jest pełna zgoda, że rozwój AI musi być priorytetem od gospodarki po edukację

Po stronie publicznej jest pełna zgoda, że rozwój sztucznej inteligencji (AI) musi być priorytetem od gospodarki po edukację - powiedziała podczas wtorkowego spotkania inaugurującego wznowienie prac Grupy Roboczej AI pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyna Orłowska.

Orłowska powiedziała, że przyjęta przez Radę Ministrów "Polityka sztucznej inteligencji" to "pewna mapa drogowa, którą rysowało wielu ekspertów". Jak wspomniała, nad dokumentem pracowało "około 180 osób reprezentujących kilkadziesiąt organizacji z każdej niemal branży".

Minister zadeklarowała, że polska administracja odpowiedzialna za cyfryzację dołoży starań, aby oczekiwania polityki rozwojowej AI były zgodne z celami działania rynku. "Nasza mapa jest bardzo rozbudowana. Określamy działania, które będą wykonane w krótkiej perspektywie do 2023 r., średniej do 2027 r., i długiej, od 2027 r. Łącznie są to 192 działania i program wdrażania 75 celów" - mówiła Orłowska.

Jak przypomniała, w poprzedniej perspektywie budżetowej UE na cele cyfryzacji, w tym - rozwoju AI, przeznaczono ok. 250 mld zł. Minister zaznaczyła, że projekty dotyczące sztucznej inteligencji będą finansowane również w ramach nowej perspektywy w instrumencie Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, do którego wczoraj ruszyły konsultacje społeczne.

"Po stronie publicznej jest pełna zgoda, że rozwój AI musi być priorytetem od gospodarki po edukację" - powiedziała Orłowska i dodała, że "to co opisuje +Polityka sztucznej inteligencji+ to nie jest wyczerpująca lista wdrożeń".

Obecny podczas spotkania sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM Adam Andruszkiewicz powiedział, że "sztuczna inteligencja zaczyna ogarniać wszystkie sektory gospodarki, towarzyszy obywatelom w rozwiązywaniu spraw, automatyzacji procesów", jest również obecna w wielu technologiach przełomowych.

Andruszkiewicz podkreślił, że "od pewnego czasu w naszym państwie, jak i w całej Unii Europejskiej toczy się dyskusja nad tym, jak ten obszar uporządkować", a zadaniem Grupy Roboczej ds. AI będzie stworzenie "forum dyskusyjnego dla różnych branż i obszarów", gdzie dyskutowane ma być m.in. to, jak podchodzić do sztucznej inteligencji w zakresie rynku i państwa oraz ich wzajemnej współpracy.

