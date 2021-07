Orłowska: "Poland Business Harbour" to odpowiedź na potrzeby polskich firm

"Poland Business Harbour", czyli program, który ma pomóc specjalistom i firmom IT z Armenii, Gruzji, Ukrainy, Mołdawii, Rosji i Białorusi w przeprowadzce do Polski, to odpowiedź na potrzeby firm, którym brakuje pracowników - powiedziała PAP Justyna Orłowska, szefowa Centrum GovTech.

"Rozszerzenie programu +Poland Business Harbour+ to obietnica z Polskiego Ładu. Początkowo był on przeznaczony dla specjalistów z branży IT, start-upów oraz małych, średnich i dużych firm z Białorusi, jednak postulaty polskich firm, które poszukują specjalistów, sprawiły, że rozszerzono go o Armenię, Gruzję, Mołdawię, Rosję i Ukrainę. Od wtorku osoby z tych krajów, które kwalifikują się do uczestnictwa, mogą otrzymać specjalną wizę" - poinformowała Orłowska.

Wskazała, że wiza ta pozwala na pracę bez konieczności uzyskania pozwolenia, umożliwia zakładanie działalności gospodarczej oraz pozwala na zabranie ze sobą najbliższej rodziny.

"Mieszkańcy tych krajów, którzy myślą o pracy w sektorze IT w Polsce, mogą kontaktować się z firmami, których lista znajduje się na stronie programu: gov.pl/pbh. Jeżeli firma uzna, że ta osoba ma potencjał, by być wartościowym pracownikiem, może ją zarekomendować polskiej placówce dyplomatycznej. Na tej podstawie wydawane będą w przyspieszonej procedurze specjalne wizy" - opisała szefowa Centrum GovTech. Dodała, że wizy są wydawane na rok, przy założeniu, że w tym czasie pracownik i jego rodzina uzyskają pozwolenie na stały pobyt w Polsce.

Według Orłowskiej, kolejną ścieżką w programie PBH jest relokacja start-upów, w czym pomaga Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poland Prize.

"Start-upy, które zgłoszą się do jednego z około 10 operatorów tego programu, uzyskają wsparcie - w tym finansowe - przy przeprowadzce do Polski oraz dostęp do całego polskiego ekosystemu akceleracyjnego. Trzecia ścieżka - realizowana przy współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu - przeznaczona jest dla dojrzalszych firm. PAIH przyciągnęła już kilka inwestycji właśnie z tych nowych krajów. Niezależnie od ścieżki, uczestnicy programu i ich rodziny otrzymają takie same wizy" - powiedziała szefowa Centrum GovTech.

"Zainteresowanie programem w Armenii, Gruzji, na Ukrainie, w Mołdawii, Rosji jest bardzo duże. Liczymy, że uda się powtórzyć sukces białoruskiej edycji programu, w ramach której wydaliśmy już ponad 13 tys. wiz, dlatego tak szybko, po niecałym roku działania programu, zdecydowaliśmy się na jego rozszerzenie. W tej decyzji pomogło też to, że wartość przyciągniętych w ramach programu projektów inwestycyjnych przekroczyła już 120 milionów euro, a o ile w momencie startu programu Polskę wybierał co dziesiąty wyjeżdżający z Białorusi specjalista, to już po kilku miesiącach był to niemal co drugi. W powtórkę tego sukcesu wierzy też około 200 polskich firm partnerskich, które już zapisały się do programu. Zachęcamy jednak kolejne - lista pozostaje otwarta" - dodała.

Jak podkreśliła, jest to pierwszy w Polsce i największy w Europie program przyciągania specjalistów w sektorze IT. "To jest kierunek, który jest symbolem dojrzałej gospodarki. Nie ma u nas bezrobocia, więc nie ma mowy o zabieraniu nikomu pracy, a wręcz przeciwnie, mamy do czynienia z brakiem specjalistów. Ten program pokazuje, że Polska staje się +cyfrową doliną+ i magnesem dla specjalistów IT" - oceniła zaznaczając, że przewidywane jest rozszerzenie programu na kolejne kraje.

Według informacji Centrum GovTech, poza ułatwieniami wizowymi wszyscy uczestnicy programu mogą liczyć na ułatwienia w kontakcie z akceleratorami, samorządami czy Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, które aktywnie włączyły się w przygotowanie oferty dla relokowanych osób i ich rodzin, tworząc tymczasową przestrzeń biurową i mieszkaniową. Jednym z elementów pakietu jest również wsparcie w postaci łączenia przedsiębiorców z inwestorami oraz grantów na działalność B+R. Każdej firmie i start-upowi oferowane jest wsparcie w formule business concierge. Osoby fizyczne i firmy mogą także liczyć na ułatwienia w kontakcie z samorządami czy Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, które aktywnie włączyły się w przygotowanie oferty dla relokowanych pracowników i ich rodzin, tworząc tymczasową przestrzeń biurową i mieszkaniową. Dzieci kontynuujące naukę w polskich szkołach będą miały prawo do dodatkowych godzin nauki języka polskiego.

Program organizują: Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerami programu są Polska Izba Informatyki i Technologii oraz Software Development Association Poland (SODA).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl