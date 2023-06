Orzeczenie TSUE w sprawie frankowiczów tuż-tuż. Tak zareagowała giełda

Wzrosły akcje banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. To może zaskakiwać, zwłaszcza że w czwartek TSUE wyda wyrok w sprawie frankowiczów, który może kosztować banki nawet 100 mld złotych.

Na orzeczenie TSUE (Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) w Luksemburgu w napięciu czekają polscy posiadacze kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich oraz zarządy banków, które tych kredytów udzielają.

Pozew trafił do międzynarodowego trybunału w 2022 roku, a stroną skarżącą jest Arkadiusz Szcześniak - prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Na czwartek 15 czerwca wyznaczono ogłoszenie orzeczenia dotyczącego rozstrzygnięcia sporu prawnego: czy po unieważnieniu umowy kredytowej we frankach szwajcarskich należy się tak zwane wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

TSUE wyda orzeczenie w sprawie konsekwencji unieważnienia umów frankowych

W wielu przypadkach banki stosowały takie rozwiązania i wysuwały roszczenia finansowe wobec klientów. Decyzja TSUE będzie wyznaczała ramy orzecznictwa w polskim wymiarze sprawiedliwości i może zmusić banki do stworzenia gigantycznych, dodatkowych rezerw. Szacowane są one nawet na 100 miliardów złotych.

Tym bardziej zaskakujące jest zachowanie polskiej giełdy i ogromne zainteresowanie ze strony kupujących, którzy w przededniu ogłoszenia TSUE byli bardzo zainteresowani walorami banków. Choć ceny akcji spółek polskiego sektora finansowego są relatywnie drogie, a nawet bardzo drogie, nie zniechęciło to do zawierania transakcji.

Środa na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wzrosły ceny akcji wszystkich banków

Na zakończenie sesji ceny nieco spadły, ale i tak wszystkie banki są na plusie. Najlepiej wypadł Bank Millenium, który kosztował 4,72 zł, co oznacza wzrost o 5,03 procent. Na kolejnej pozycji uplasował się mBank (394,20 zł plus 4,90 procent), Pekao SA (112 zł plus 4,77 procent), Alior (45,22 zł plus 4,19 procent), BOŚ (9,43 zł plus 3,17 procent),Bank Handlowy (88,30 zł plus 2,91 procent), ING Bank Śląski (169 zł plus 2,42 procent), PKO BP (35,60 plus 1,86 procent) i BNP Paribas (57,61 zł plus 1,64 procent).

Warto także odnotować wysokie notowania PZU, które jest akcjonariuszem banków - w tym kontroluje 20 procent Pekao SA. Cena na zamknięciu wyniosła 40,71 zł, czyli była wyższa o 1,02 procent.

Ciekawe, jak rynek zareaguje w czwartek i czy będziemy świadkami odreagowania, a także spadków cen akcji.

