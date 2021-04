Orzeczenie TSUE w sprawie kredytów frankowych – co oznacza dla stron sporu

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał kolejne orzeczenie dotyczące kredytów frankowych większość wątpliwości pozostawiając do rozstrzygnięcia sądom krajowym. Strony sporu interpretują niejednoznaczności na swoją korzyść. Wkrótce sprawą zajmie się Sąd Najwyższy.

Bankowcy zadowoleni z werdyktu

Złoty bez paniki

Wszystko w rękach Sądu Najwyższego

Związek Banków Polskich z tego właśnie zapisu wyciąga wniosek, że ubieganie się przez banki o opłatę za korzystanie z kapitału będzie możliwe.– Chociaż jest to sprawa do rozpatrzenia w kontekście przepisów polskiego prawa, zdaniem ZBP jednym z naturalnych następstw ewentualnego unieważnienia umowy kredytowej jest powstanie po stronie banku roszczeń o zwrot kapitału kredytu, a także kosztów korzystania z tego kapitału – ocenia Związek Banków Polskich.Trybunał stwierdził, że konsument musi być świadomy tych kosztów, stąd zalecenie, by sąd o tym informował. - Ewentualna upadłość tej umowy byłaby dla konsumentów gorsza – twierdzi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.Bankowcy wyciągają również z orzeczenia nieco inne wnioski co do ważności umów. – Orzeczenie TSUE daje prymat i pierwszeństwo dalszemu obowiązywaniu umowy – uważa Tadeusz Białek, wiceprezes ZBP, który dodaje, że jego zdaniem wyrok Trybunału oznacza, że klauzule abuzywne powinny być z umów eliminowane, natomiast „nie powinno to prowadzić do automatycznego i bezrefleksyjnego unieważniania umów”.- Trybunał jasno stwierdza, że nie ma czegoś takiego jak nieważność umowy na życzenie – podkreśla Tadeusz Białek, wyjaśniając, że oznacza to, że sąd rozpatrując spór banku z kredytobiorcami, każdorazowo będzie musiał ocenić warunki umowy i stwierdzić, czy można ją zmienić, czy też należy unieważnić. – W naszej ocenie droga do unieważnienia umowy traktowana jest przez TSUE jako ostateczność – dodaje.- To nie jest przełom – tak natomiast komentuje wyrok TSUE Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl, który dodaje również, że orzeczenie niewiele zmienia w kontekście spodziewanej decyzji Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych.Skoro orzeczenie nie przyniosło przełomu, nie spowodowało również turbulencji na rynku walutowym. – Wyrok nie jest jednoznacznie negatywny dla złotego, o czym świadczy zresztą także brak silnej reakcji kursu. EUR/PLN utrzymywał się chwilę po wyroku ok. 4,60. Trudno spodziewać się nowej fali pozwów wywołanych jednoznacznie prokonsumenckim werdyktem. Uwaga rynku znów ogniskuje się na posiedzeniu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, której posiedzenie odbędzie się 11 maja – twierdzi Bartosz Sawicki.Przypomnijmy, że sędziowie SN odpowiedzą wówczas na sześć pytań sformułowanych przez I Prezes Sądu Najwyższego – m.in. czy umowa, w której występowały niedozwolone zapisy, wciąż obowiązuje w pozostałym zakresie i co w sytuacji, gdy za niedozwoloną klauzulę uznany zostanie sposób ustalania kursu walutowego i czy możliwe jest zastąpienie takiego zapisu innym. Osobno rozpatrywana będzie kwestia kredytu indeksowanego, a osobno – kwestia kredytu denominowanego.Pierwsza prezes SN zapytała również, czy termin przedawnienia się roszczeń banku, który udzielił kredytu, biegnie od momentu, w którym ten dokonał wypłaty. Ostatnia kwestia dotyczy tego, czy w przypadku zwrotu nienależnych świadczeń jedna ze stron może domagać się tzw. wynagrodzenia za korzystanie ze środków pieniężnych, z których druga strona korzystała w czasie, kiedy umowa nie była jeszcze kwestionowana.Trybunał Sprawiedliwości UE nie wydał w tej sprawie jednoznacznych wskazań – czwartkowe orzeczenie można jednak określić jako wyznaczenie warunków brzegowych i wykluczenie najbardziej radykalnych rozwiązań (np. automatycznego uznawania umów). Wszystko pozostaje więc w rękach polskich sędziów. Stawka w tej grze jest bardzo wysoka.Gdyby SN opowiedział się zdecydowanie po stronie kredytobiorców zarówno w kwestii przedawnienia, jak i kosztów korzystania z kapitału, koszty dla sektora bankowego szacowane są na 200 mld zł. Najprawdopodobniej zapadną rozstrzygnięcia pośrednie, które będą stanowiły dla sądów wskazówkę przy rozstrzyganiu pojedynczych sporów.