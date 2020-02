Oscary 2020: Laura Dern ("Historia małżeńska") najlepszą aktorką drugoplanową

Laura Dern w nocy z niedzieli na poniedziałek została nagrodzona Oscarem dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w "Historii małżeńskiej" Noaha Baumbacha. Statuetki odebralły także m.in. Nancy Haigh i Barbara Ling, docenione za scenografię do "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino.

W filmie Baumbacha Dern zagrała przebojową prawniczkę Norę Fanshaw. Aktorka okazała się lepsza od Margot Robbie ("Gorący temat"), Scarlett Johansson ("Jojo Rabbit"), Florence Pugh ("Małe kobietki") i Kathy Bates ("Richard Jewell").

Członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej nagrodzili także Jacqueline Durran za kostiumy do "Małych kobietek" Grety Gerwig. To drugi Oscar w karierze Brytyjki. Poprzedniego odebrała w 2013 r. za kostiumy do "Anny Kareniny" Joego Wrighta.

Oscara za najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny otrzymała "Amerykańska fabryka" Julii Reichert i Stevena Bognara. Najlepszym krótkometrażowym dokumentem okazał się "Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)" Eleny Andreichevy i Carol Dysinger.

Za najlepszą scenografię uhonorowano Nancy Haigh i Barbarę Ling ("Pewnego razu... w Hollywood"), a nagrodę za najlepszy krótkometrażowy film aktorski otrzymał "The Neighbors' Window" Marshalla Curry'ego.