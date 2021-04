Oscary 2021: Daniel Kaluuya najlepszym aktorem drugoplanowym

Daniel Kaluuya otrzymał w nocy z niedzieli na poniedziałek Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy za rolę w "Judas and the Black Messiah". Za najlepszą charakteryzację i fryzury, a także kostiumy uhonorowano twórców "Ma Rainey: Matka bluesa".

W "Judas and the Black Messiah" Kaluuya zagrał Freda Hamptona, przewodniczącego Partii Czarnych Panter w Illinois. W wyścigu po statuetkę aktor pokonał Lesliego Odoma Jr. ("Pewnej nocy w Miami..."), Paula Raciego ("Sound of Metal"), Sachę Barona Cohena ("Proces Siódemki z Chicago") i Lakeitha Stanfielda ("Judas and the Black Messiah").

W kategorii najlepsza charakteryzacja i fryzury zwyciężyli Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal i Jamika Wilson, a za najlepsze kostiumy doceniono Ann Roth ("Ma Rainey: Matka bluesa").

