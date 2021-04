Oscary 2021: Emerald Fennell z nagrodą za najlepszy scenariusz oryginalny

Emerald Fennell została w nocy z niedzieli na poniedziałek laureatką Oscara w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny za "Obiecującą. Młodą. Kobietę".

W tej kategorii Fennell pokonała Aarona Sorkina ("Proces Siódemki z Chicago"), Lee Isaaca Chunga ("Minari"), Dariusa Mardera i Abrahama Mardera ("Sound of Metal"), a także Willa Bersona i Shakę Kinga ("Judas and the Black Messiah").

Z powodu pandemii i związanych z nią obostrzeń gala wręczenia Oscarów odbywa się równolegle w Dolby Theatre i na dworcu kolejowym Union Station w Los Angeles, a także w wybranych miejscach poza granicami kraju. W tym roku statuetki są przyznawane po raz 93.

