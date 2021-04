Oscary 2021: "Na rauszu" Vinterberga najlepszym filmem międzynarodowym

"Na rauszu" Thomasa Vinterberga został w nocy z niedzieli na poniedziałek uhonorowany Oscarem dla najlepszego pełnometrażowego filmu międzynarodowego. Za najlepszy scenariusz adaptowany doceniono Christophera Hamptona i Floriana Zellera ("Ojciec").

"Na rauszu" okazał się lepszy od "Better Days" Kwoka Cheunga Tsanga (Hongkong), "The Man Who Sold His Skin" Kaouther Ben Hanii (Tunezja) i "Collective" Alexandra Nanau (Rumunia). Pokonał również film "Quo Vadis, Aida?" Jasmili Zbanic, zrealizowany w koprodukcji Bośni i Hercegowiny, Austrii, Niemiec, Polski, Francji, Norwegii, Turcji, Rumunii i Holandii. Polską producentką "Quo Vadis, Aida?" jest Ewa Puszczyńska ("Ida", "Zimna wojna"). Za muzykę odpowiada Antoni Komasa-Łazarkiewicz.

Wcześniej statuetkę za najlepszy scenariusz adaptowany odebrali Christopher Hampton i Florian Zeller za "Ojca". To druga w historii nagroda Amerykańskiej Akademii Filmowej dla brytyjskiego dramatopisarza, reżysera i scenarzysty. Poprzednią otrzymał w 1989 r. za scenariusz do filmu "Niebezpieczne związki".

