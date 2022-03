Oscary 2022: "The Long Goodbye" Aneila Karii najlepszym krótkometrażowym filmem aktorskim

"The Long Goodbye" Aneila Karii został w nocy z niedzieli na poniedziałek uhonorowany Oscarem w kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski. Statuetki nie zdobyła "Sukienka" Tadeusza Łysiaka.

O nagrodę dla najlepszego krótkometrażowego filmu aktorskiego - oprócz "The Long Goodbye" i "Sukienki" Tadeusza Łysiaka - rywalizowali "Ala Kachuu Take And Run" Marii Brendle, "On My Mind" Martina Strange-Hansena oraz "Please Hold" K.D. Davili.

Statuetką za najlepsze kostiumy uhonorowano Jenny Beavan ("Cruella"). To trzeci w historii Oscar dla brytyjskiej kostiumografki. Poprzednie otrzymała w 1987 r. za "Pokój z widokiem" i w 2016 r. za "Mad Max: Na drodze gniewu".

