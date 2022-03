Oscary 2022: Troy Kotsur najlepszym aktorem drugoplanowym

Troy Kotsur odebrał w nocy z niedzieli na poniedziałek Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego za rolę w "CODA" w reż. Sian Heder.

Oprócz Kotsura do Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy nominowani byli Ciaran Hinds ("Belfast"), Jesse Plemons ("Psie pazury"), Kodi Smit-McPhee ("Psie pazury") i J.K. Simmons ("Being the Ricardos").

Wcześniej najlepszą pełnometrażową animacją okazało się "Nasze magiczne Encanto" Jareda Busha i Byrona Howarda, a najlepszą krótkometrażową animacją - "The Windshield Wiper" Alberto Mielgo. Statuetka za najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny powędrowała do "The Queen of Basketball" Bena Proudfoota. Nagroda za najlepsze efekty specjalne trafiła do Paula Lamberta, Tristana Mylesa, Briana Connora i Gerda Nefzera ("Diuna").

