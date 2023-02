Oskarżony o korupcję koncern Glencore z rekordowy zyskiem

Szwajcarska firma Glencore zanotowała w 2022 r. rekordowy zysk w wysokości 16,2 miliardów euro. Według amerykańskiej prokuratury firma jest winna przekupstwa władz w krajach Afryki i Ameryki.

Glencore, podobnie jak inne koncerny handlujące gazem i ropą naftową, zanotował w ubiegłym roku rekordowe zyski. Z komunikatu firmy wynika, że zysk wzrósł o 250 proc. do 16,2 mld euro, a obroty o 26 proc. do 240 mld euro. Jednocześnie firma ogłosiła, że wypłaci swoim akcjonariuszom około 6,6 mld euro w formie dywidendy.

Zysk koncernu byłby jeszcze wyższy, gdyby nie fakt, iż ogłosił on w maju ubiegłego roku, że przeznaczy około 1,5 miliarda dolarów na ugody i grzywny za korupcję. Amerykańska prokuratura zarzuciła szwajcarskiej firmie korupcję na "oszałamiającą skalę". Miała ona przekupywać władze w krajach Afryki i Południowej Ameryki, aby zdobywać kontrakty naftowe oraz unikać przestrzegania niektórych regulacji.

Brytyjski dziennik "The Guardian" informuje, że listopadzie ubiegłego roku przed sądem w Wielkiej Brytanii udowodniono koncernowi przypadki korumpowania urzędników w Nigerii, Kamerunie, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Gwinei Równikowej i Sudanie Południowym. "Pracownicy Glencore przewozili łapówki w gotówce do Afryki prywatnymi odrzutowcami" - informuje gazeta. Ostatecznie brytyjski wymiar sprawiedliwości zmusił firmę do zapłaty 281 mln funtów kary.

Jeszcze wcześniej, w maju 2022 r., firma zgodziła się zapłacić władzom USA 1,1 miliarda dolarów za naruszenia przepisów dotyczących przekupstwa i manipulacje cenami towarów, przypomina amerykański dziennik Wall Street Journal.

WSJ wskazuje, iż koncern przeznaczył także prawie 40 mln dolarów na zapłacenie grzywny w Brazylii. Firma była zamieszania w głośną aferę korupcyjną związaną z kontrolowaną przez państwo spółkę paliwową Petrobras w trakcie rządów Partii Socjalistycznej, kierowanej przez obecnego prezydenta Lulę da Silvę.

Amerykański dziennik informuje, że działalność Glencore jest obecnie przedmiotem dochodzeń prowadzonych przez władze Szwajcarii i Niderlandów.

Glencore jest szwajcarskim koncernem wydobywczym handlującym m.in. ropą, węglem oraz metalami. Firma zatrudnia 135 tys. osób w ponad 35 krajach.

