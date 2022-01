We wtorek po południu osłabienie złotego przybrało na sile, a na długu nastąpił niewielki spadek rentowności, głównie na środkowym i długim końcu krzywej dochodowości. Zdaniem ekonomistów, duże znacznie dla inwestorów mają ryzyka geopolityczne i związane z nimi turbulencje na globalnych rynkach finansowych.

EUR/PLN zwyżkuje o 266 pipsów do 4,5909, a kurs USD/PLN rośnie o 413 pipsów do 4,0714. Na rynkach globalnych USD się umacnia, a EUR/USD zniżkuje o 50 pipsów (0,44 proc.) do 1,1276.

Zatrzymanie wzrostu rentowności długu wynika z obecnych turbulencji na rynkach globalnych, co zawsze generuje popyt na bezpieczne aktywa.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 0,7 pb do 1,742 proc., a niemieckich notowane są w okolicach poniedziałkowego zamknięcia na -0,099 proc.

"Na rynku złotego zaczyna się coś dziać. Po okresie stabilizacji EUR/PLN w okolicach 4,50, mogło się wydawać, że może być tylko lepiej. W swoich komentarzach podkreślałem jednak, że rynek zbyt optymistycznie patrzy na perspektywy złotego i nie docenia różnego rodzaju ryzyk. Te ryzyka są zarówno po stronie globalnej, jak np. polityka FED-u, jak i po innej stronie - np. obecna sytuacja geopolityczna w naszym regionie" - powiedział główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień.

"To, co obecnie wpływa na rynek PLN, to materializacja drugiego z wymienionych ryzyk, czyli wszystkiego, co obecnie dzieje się wokół Ukrainy. Na razie nie dotyka nas to gospodarczo, ale w przypadku zaognienia sytuacji takie gospodarcze konsekwencje na pewno by były. W takim otoczeniu globalny kapitał na pewno by się z naszego regionu wycofał. Jest to zagrożenie, które rynek sobie uświadomił i to jest przyczyną sporego osłabienia złotego w tym tygodniu" - dodał ekonomista.

Pytany o krótkoterminowe perspektywy dla EUR/PLN, ekonomista powiedział, iż trudno wskazać jaką ścieżką rozgrywania - hipotetycznego póki co - konfliktu pójdzie Putin, czy będzie to droga "na starcie", czy może takie rozgrywanie obecnej sytuacji, aby z niej jak najwięcej uzyskać jeśli chodzi o wpływy w regionie. Od tego, zdaniem Kwietnia, będzie zależeć dalsze zachowanie PLN.

"Jeśli ryzyka geopolityczne zaczęłyby się materializować w ostrym wariancie, to złoty w istotny sposób by się osłabił, ale moim zdaniem, byłoby to osłabienie krótkotrwałe" - wskazał Kwiecień.

RYNEK DŁUGU

"Rynek długu nieco się uspokoił, pomimo zapowiedzi prezesa NBP, że skala podwyżek stóp w Polsce może być wyższa od oczekiwań rynku. To wynika z tego, że mamy turbulencje na globalnych rynkach, co wywołuje zawsze popyt na bezpieczniejsze aktywa. Pytanie, na jak długo te rentowności przestaną rosnąć" - powiedział ekonomista.

Pytany o nieco dłuższą perspektywę dla rynku długu, ekonomista wskazał dwie przeciwstawne siły, które będą oddziaływać na ceny.

"Widzę tutaj dwie siły, które będą oddziaływać na rynek długu: z jednej strony będziemy mieć w tym roku duży spadek płynności na globalnych rynkach, i to jest dla rentowności na długim końcu krzywej niekorzystne. Te rentowności powinny rosnąć. Z drugiej strony, wiele wskazuje, że będziemy mieć stopniowe schładzanie koniunktury gospodarczej, a to z kolei sprzyja obligacjom, czyli obniża rentowności. Na ten moment nie wypowiem się, która z tych tendencji jest mocniejsza. Moim zdaniem, poziomy, które dzisiaj oglądamy na długu, dobrze oddają ten dylemat, który nas czeka" - zakończył Kwiecień.

wtorek wtorek poniedziałek 16.00 9.26 15.36 EUR/PLN 4,5919 4,5785 4,565 USD/PLN 4,0731 4,0478 4,0420 CHF/PLN 4,4361 4,4172 4,4211 EUR/USD 1,1274 1,1311 1,1294 DS1023 3,118 3,139 3,147 PS1026 3,84 3,96 3,94 DS0432 3,88 3,95 3,91

