Ośmiu kandydatów na stanowiska wiceprezesów Spółki Restrukturyzacji Kopalń

11 zgłoszeń wpłynęło w ogłoszonym w końcu stycznia br. konkursie na dwa stanowiska wiceprezesów Spółki Restrukturyzacji Kopalń, zajmującej się likwidacją i zagospodarowaniem majątku dawnych zakładów górniczych. W poniedziałek rada nadzorcza dopuściła do dalszego postępowania 8 kandydatów.

W poniedziałek nastąpiło otwarcie zgłoszeń w konkursie.

"Rada Nadzorcza zapoznała się z 11 zgłoszeniami kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na dwa stanowiska wiceprezesów zarządu SRK. Do dalszego postępowania, czyli rozmów kwalifikacyjnych, dopuszczono ośmiu kandydatów" - poinformował PAP rzecznik spółki restrukturyzacyjnej Wojciech Jaros.

Jak podano w styczniowym ogłoszeniu dotyczącym postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska wiceprezesów zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), rozmowy z wybranymi przez radę kandydatami, którzy spełnią kryteria formalne, zaplanowano na 18 lutego w siedzibie firmy w Bytomiu.

W grudniu ub. roku rada nadzorcza SRK ogłosiła konkurs na stanowisko wiceprezesa spółki ds. likwidacji kopalń. Zgłosiło się siedmiu kandydatów, jednak konkurs pozostawiono bez rozstrzygnięcia.

Obecne, nowe postępowanie dotyczy stanowisk dwóch wiceprezesów - w ogłoszeniu nie wskazano merytorycznego zakresu ich działania.

Od 20 listopada ub. roku prezesem zarządu SRK jest Janusz Smoliło - wcześniej wiceprezes spółki ds. likwidacji kopalń. W skład obecnego zarządu wchodzi też wiceprezes ds. ekonomiki i finansów Radosław Wojtas.

Korzystająca z budżetowych dotacji SRK zajmuje się likwidacją kopalń i zagospodarowaniem ich majątku. Od 2015 r. do SRK trafiły kopalnie lub tzw. ruchy górnicze: Makoszowy, Brzeszcze (produkcyjną część kopalni wraz z częścią załogi przejęła później grupa Tauron), Centrum, Mysłowice, Kazimierz-Juliusz, Boże Dary, Anna, Pokój 1, Rozbark V, Jas-Mos, Krupiński, Wieczorek (w dwóch częściach), Śląsk, ruch Piekary (część kopalni Bobrek-Piekary), część ruchu Rydułtowy (fragment kopalni ROW) oraz część kopalni Mysłowice-Wesoła.

Z końcem grudnia ub. roku, na podstawie znowelizowanej ustawy górniczej, Jastrzębska Spółka Węglowa przekazała do SRK majątek obszaru górniczego Jastrzębie III wraz z grupą ponad 2,1 tys. pracowników, którzy mają skorzystać z ustawowych osłon socjalnych. To urlopy górnicze, podczas których do czasu przejścia na właściwą emeryturę (nie dłużej niż cztery lata) górnicy będą otrzymywać 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia, a także jednorazowe odprawy pieniężne w wysokości 120 tys. zł netto.

1 października 2021 r. Sejm znowelizował tzw. ustawę górniczą, wydłużając do końca 2023 r. możliwość przekazywania kopalń do SRK oraz ich likwidacji ze środków budżetowych przez kolejne cztery lata, do końca 2027 r. Nowela przedłużyła też regulacje dotyczące osłon dla górników.

