OSR: ujemne skutki zmian w podatkach dla sektora finansów w 10 lat to 82,9 mld zł

Ujemne skutki zaproponowanych przez rząd zmian systemu podatkowego dla polskiego sektora finansów publicznych wyniosą w ciągu 10 lat 82,9 mld zł - wynika z Oceny Skutków Regulacji (OSR) zawartych w projekcie ustawy, który wpłynął do Sejmu.

Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przygotowany w ramach Polskiego Ładu i przekazany do Sejmu.

Jak wskazano w OSR, zaproponowane w projekcie rozwiązania wpłyną na dochody sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego (JST) i Narodowego Funduszu Zdrowia.

"Celem projektowanych rozwiązań jest m.in. stworzenie sprawiedliwego systemu podatkowego w Polsce oraz zwiększenie finansowania służby zdrowia, a także stworzenie regulacji sprzyjających podmiotom gospodarczym inwestującym w rozwój, co powinno stanowić impuls dla rozwoju przedsiębiorczości w regionach. W dłuższym okresie wpłynie to na zrekompensowanie obniżenia dochodów podatkowych z uwagi na projektowane regulacje i pozytywnie przełoży się na funkcjonowanie sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego" - czytamy w OSR.

Dodano, że projektowana ustawa przewiduje też szereg rozwiązań mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego, co przełoży się na wzrost dochodów zarówno budżetu państwa jak i jednostek samorządu terytorialnego.

Z OSR wynika też, że w 2022 roku wpływ proponowanych rozwiązań na sektor finansów publicznych będzie ujemny w wysokości 11,3 mld zł, na dochody budżetu państwa również będzie ujemny na poziomie 6,4 mld zł, ale wpływ na NFZ będzie dodatni w wysokości 7 mld zł.

Z kolei wpływ na dochody Jednostek Samorządu Terytorialnego będzie w przyszłym roku ujemny i wyniesie 11,9 mld zł.

W OSR napisano, że straty samorządów będą rekompensowane i stabilizowane ustawą o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z implementacją programu Polski Ład w 2022 r. i w kolejnych latach poprzez m.in.: dodatkowe środki w kwocie 8 mld zł na realizację zadań własnych JST (wypłacone już w 2021 r.), subwencję rozwojową, rozwiązania gwarantujące JST przewidywalne dochody JST z tytułu PIT i CIT w danym roku budżetowym (w 12 równych ratach miesięcznych) oraz regułę dochodową, która zapewni samorządom długookresową stabilizację finansową.

"Implementacja zapowiedzianych rozwiązań powinna przyczynić się do wzrostu dochodów JST już w 2022 r. o 4,3 proc., w relacji do prognoz dochodów sporządzonych przez samorządy przed ogłoszeniem Programu Polski Ład" - dodano.

W środę Rada Ministrów przyjęła projekty zmian systemu podatkowego w ramach Polskiego Ładu, które zakładają m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i progu podatkowego do 120 tys. Na nowych rozwiązaniach ma zyskać ok. 18 mln Polaków.

Jak mówił na środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, Polski Ład to systemowa zmiana, w wyniku której 16,5 mld zł zostanie w kieszeniach Polaków. Dodał, że zmiany podatkowe spowodują, że 9 mln Polaków przestanie płacić PIT. Przyznał, że wśród tych osób będzie 90 proc. rencistów i emerytów, dla których Polski Ład będzie mieć neutralny bądź pozytywny charakter.

