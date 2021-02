Ostatni dzwonek na Tarczę 2.0. PFR wyjaśnia wątpliwości

Ile razy można składać pismo wyjaśniające w postępowaniu o subwencję z Tarczy PFR 2.0? Ile jest czasu na wydatkowanie środków z tarczy 2.0? Czy subwencja zostanie umorzona automatycznie czy trzeba przesłać dodatkowe informacje? Przedsiębiorców wciąż nurtuje wiele pytań, dotyczących Tarczy 2.0, a czasu coraz mniej, bo wnioski składać można do 28 lutego. Na niektóre z nich na łamach WNP.PL odpowiadają eksperci PFR.

- Weryfikacja spełnienia warunku umorzenia subwencji finansowej zostanie dokonana przez PFR w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 kwietnia 2022 r. - Weryfikacja spełnienia warunku umorzenia subwencji finansowej zostanie dokonana przez PFR w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 kwietnia 2022 r. Weryfikacja ta zostanie dokonana w oparciu o informacje przekazane do PFR przez organy publiczne, w tym ZUS (nie wymaga to złożenia oświadczenia przez mikrofirmę).- Istnieje możliwość wykorzystania subwencji finansowej na sfinansowanie wkładu własnego do leasingu operacyjnego i bieżącą obsługę rat.- Nie został określony żaden maksymalny okres wykorzystania subwencji finansowej.- Środki z subwencji finansowej mogą zostać przeznaczone przez beneficjenta na pokrycie kosztów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym:a) kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez beneficjenta;b) kosztów zakupu towarów i materiałów;c) kosztów usług obcych;d) bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego;e) kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej;f) kosztów wszelkich zobowiązań publicznoprawnych orazg) amortyzacji sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.- Tutaj znajdują się informacje i wytyczne ZUS, dotyczące informacji przekazywanych w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0:- Jeśli wniosek o subwencję został odrzucony, a powodem tego było przekształcenia przedsiębiorcy przeprowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, w takim przypadku należy złożyć zgłoszenie za pośrednictwem banku w postępowaniu wyjaśniającym opisanym w § 17 Regulaminu Programu. W zgłoszeniu należy wskazać dane wszystkich podmiotów uczestniczących w przekształceniu wraz z ich NIP. PFR zastrzega również, że sytuacje, w którym przedsiębiorstwo zostało przekazane darowizną lub wniesione aportem nie uznaje się za kontynuację działalności. W zgłoszeniu należy wskazać dane wszystkich podmiotów uczestniczących w przekształceniu wraz z ich NIP. - O subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 może ubiegać się przedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz prowadzi ją w dniu składania wniosku o udzielenie subwencji finansowej.- Tak, taka osoba będzie liczona jako pracownik podczas rozliczania subwencji i zostanie spełnione kryterium zatrudnienia.- W przypadku odmowy przyznania subwencji beneficjent jest uprawiony do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem banku, ze zgłoszeniem dotyczącym otrzymanej przez beneficjenta decyzji PFR w odpowiedzi na wniosek, pod warunkiem udokumentowania przez beneficjenta różnic pomiędzy treścią decyzji PFR a rzeczywistym stanem faktycznym.Wszelkie zgłoszenia, o których mowa powyżej, beneficjent może kierować do PFR wyłącznie za pośrednictwem banku, w którym złożył wniosek.Odpowiedź udzielona beneficjentowi na zgłoszenie zarejestrowane w ramach postępowania wyjaśniającego przez PFR jest ostateczna i nie ma możliwości odwołania się od niej. - PFR podejmuje decyzje dotyczącą przyznania subwencji na podstawie informacji uzyskanych z rejestrów prowadzonych przez organy publiczne, w tym m.in. ZUS i Ministra Finansów. W przypadku odmowy przyznania subwencji beneficjent jest uprawiony do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem banku, ze zgłoszeniem dotyczącym otrzymanej przez beneficjenta decyzji PFR w odpowiedzi na wniosek, pod warunkiem udokumentowania przez beneficjenta różnic pomiędzy treścią decyzji PFR a rzeczywistym stanem faktycznym.Wszelkie zgłoszenia, o których mowa powyżej, beneficjent może kierować do PFR wyłącznie za pośrednictwem banku, w którym złożył wniosek. Odpowiedź udzielona Beneficjentowi na zgłoszenie zarejestrowane w ramach postępowania wyjaśniającego przez PFR jest ostateczna i nie ma możliwości odwołania się od niej.