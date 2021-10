Ostatnia kopalnia węgla w Zagłębiu Dąbrowskim upamiętniona w internecie

Zamknięta ponad sześć lat temu sosnowiecka kopalnia Kazimierz-Juliusz została upamiętniona w postaci uruchomionej w środę witryny internetowej, dokumentującej ostatnie lata działania oraz proces likwidacji tej ostatniej w Zagłębiu Dąbrowskim kopalni węgla kamiennego.

Przygotowania do uruchomienia strony ostatnia-kopalnia.pl trwały ponad pół roku. Jej autorem jest dziennikarz i fotografik Maciej Dorosiński, związany zawodowo z tygodnikiem "Trybuna Górnicza" i portalem gospodarczym nettg.pl. Od 2014 r. dokumentował on losy kopalni - najpierw stopniowo przygotowującej się do wygaszania wydobycia węgla, a w kolejnych latach likwidowanej.

"Strona ostatnia-kopalnia.pl daje szansę na udział w pewnego rodzaju podróży sentymentalnej do miejsc, których już nie ma. To świadectwo historii tej kopalni, ale i swoista dokumentacja likwidacji tak potężnego zakładu pracy, który przez kilka lat znikał kawałek po kawałku. Starałem się oddać klimat tego procesu" - powiedział PAP Dorosiński.

Jego zdaniem, fakt, iż Kazimierz-Juliusz, którego początki sięgają 1879 roku, był ostatnią kopalnią węgla w całym Zagłębiu Dąbrowskim, nadaje przedsięwzięciu szczególny, symboliczny wymiar. "Dziś, gdy po kopalni została już tylko niewielka część zabudowań, fotografie, filmy i wspomnienia pracowników, oddające ich emocje związane z tym miejscem, mają niezwykłą wartość" - wyjaśnił.

Ostatnia tona węgla z kopalni Kazimierz-Juliusz wyjechała na powierzchnię 29 maja 2015 r. Decyzję o likwidacji kopalni poprzedziły w 2014 r. liczne protesty górników. Ówczesny podziemny strajk w obronie zakładu odbił się echem w całym kraju - również te wydarzenia przypomniano na uruchomionej w środę stronie internetowej.

Witryna prezentuje blisko 270 czarno-białych fotografii, wybranych z kilku tysięcy wykonanych przez autora przedsięwzięcia podczas kilkudziesięciu wizyt w kopalni - także pod ziemią - w latach 2014-20. Są też najważniejsze fakty z ponad 140-letniej historii zakładu oraz liczne ciekawostki. Dopełnieniem jest poświęcony kopalni profil na Facebooku.

Strona ostatnia-kopalnia.pl powstała dzięki Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Jak podkreślił Maciej Dorosiński, przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez współpracy i pomocy osób związanych z kopalnią oraz mieszkańców Kazimierza Górniczego - dzielnicy Sosnowca, w której znajdował się zakład. Im też zadedykował swoja pracę.

"Przyglądanie się z bliska tej wyjątkowej walce o przetrwanie kopalni było czymś szczególnym. Równie pełne emocji były wszystkie te sytuacje, gdy ludzie, którzy znali w kopalni każde miejsce i każdy kąt, uczestniczyli w procesie zamykania zakładu" - powiedział Dorosiński, który zaangażował się także w działania na rzecz uchronienia materialnego dziedzictwa związanego z sosnowiecką kopalnią - chodzi m.in. o unikatowe pamiątki z podziemnych chodników.

W wyrobiskach Kazimierza-Juliusza znajdowało się pięć wykonanych przez dawnych górników wizerunków orła białego. Najstarszy orzeł znajdował się na poziomie III i pochodził z 1906 r., czyli czasów, gdy Zagłębie Dąbrowskie znajdowało się pod rosyjskim zaborem. Kolejne orły namalowano w latach 20. ub. wieku, a najmłodszy był datowany na rok 1935. Prace wykonano różnymi technikami i z różnych materiałów, łącząc malowidło z płaskorzeźbą.

Nie wszystkie płaskorzeźby miały wartość historyczną, nie każdy orzeł nadawał się też do demontażu. Ostatecznie do zdemontowania i wydobycia na powierzchnię konserwator dzieł sztuki zakwalifikował dwa wizerunki orłów z lat 1926 i 1927, znajdujące się na poziomach IV i V.

Do muzeum trafiła także kopalniana figura św. Barbary i rozmaite symbole górnicze wydobyte na powierzchnię przed ostateczną likwidacją podziemnych wyrobisk. Zachowano również księgę pamiątkową kopalni, kartoteki pracownicze, księgę pracowniczą z 1908 r., połowę koła szybowego i plany budynków kopalnianych.

Przed kilkoma laty szyby kopalni zostały zasypane, a wyrobiska odpowiednio zabezpieczone i zalane wodą; zniknęła też duża część infrastruktury powierzchniowej. W ostatnim czasie część pokopalnianego terenu przejął sosnowiecki samorząd, który planuje jego stopniową rewitalizację.

Autor strony ostatnia-kopalnia.pl ma nadzieję, że - szczególnie w kontekście zaplanowanego do 2049 roku procesu wygaszenia wszystkich polskich kopalń węgla energetycznego - każdy z likwidowanych zakładów będzie mógł liczyć na skrupulatną dokumentację i upamiętnienie dla przyszłych pokoleń. "Kopalnie jedna po drugiej znikają z krajobrazu regionu; warto w bardziej systemowy sposób zadbać, by coś po nich pozostało" - podsumował Maciej Dorosiński.

