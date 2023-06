Ostatnia szansa na wsparcie dla firm, które ucierpiały przez brexit

Ostatni nabór wniosków w programie Re_Open UK rozpocznie się 5 czerwca tego roku. O wsparcie mogą aplikować przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w wyniku brexitu - poinformował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Budżet programu to 500 mln zł (ok. 116 mln euro). W ramach ostatniego naboru, który ruszy 5 czerwca, do rozdysponowania będzie 30 mln euro, w tym 10 mln euro na bezzwrotne dotacje. Nabór potrwa 21 dni.

Jak podkreślił minister Puda podczas konferencji prasowej, prawie 600 przedsiębiorców już skorzystało ze wsparcia. "To ostatni moment, by przypomnieć przedsiębiorcom, że 5 czerwca startuje ostatni nabór, który pozwoli wykorzystać środki finansowe z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej" - powiedział szef MFiPR. Dodał, że środki są przekazywane w trybie konkursowym.

Za wdrażanie wsparcia dla przedsiębiorców odpowiada Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Jej prezes Marek Michalik zaznaczył, że program pomaga firmom zrekompensować straty, znaleźć nowe rozwiązania i np. rozpocząć nową działalność.

Wiceprezes ŁSSE Agnieszka Sygitowicz dodała, że przedsiębiorcy mogą wydać pieniądze na nowe inwestycje, poszukiwanie nowych rynków, nowych klientów czy zmianę strategii funkcjonowania na rynku brytyjskim. Wskazała, że 70 proc. firm, które do tej pory skorzystały ze wsparcia, stanowiły małe i średnie firmy.

W ramach programu Re_Open UK zaplanowano działania mające przeciwdziałać i łagodzić skutki opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię oraz pomóc przedsiębiorcom w dostosowaniu swojej działalności do pobrexitowej rzeczywistości. Do tej pory złożono 580 wniosków na kwotę dofinansowania około 86 mln euro.

Nabór jest skierowany do firm zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie Polski, w szczególności do firm małych i średnich. Wsparcie obejmuje wydatki poniesione i pokryte od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023. Wnioski można składać online poprzez stronę www.reopen.biz.

