Ostre hamowanie rynku po sześciu latach rozwoju

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2019 r. firmy leasingowe sfinansowały aktywa inwestycyjne o łącznej wartości 56,9 mld zł, co oznacza spadek o 2,4 proc. wobec analogicznego okresu w 2018 r. – wynika z danych Związku Polskiego Leasingu. Wyniki branży leasingowej pokazują istotne wyhamowanie po sześciu latach intensywnego rozwoju rynku.

Maszyny i inne urządzenia oraz środki transportu ciężkiego

Rok 2019 na minusie

Drugim obszarem bardzo istotnym dla branży leasingowej jest finansowanie maszyn i innych urządzeń (w tym IT). Ten segment rynku wyróżnił się 4,8-proc. dynamiką wzrostu, dzięki sfinansowaniu przez branżę leasingową aktywów o łącznej wartości 16,5 mld zł. W tym segmencie rynku dodatnie dynamiki były obserwowane w zakresie finansowania maszyn budowlanych (4,3 proc.), maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali (4,2 proc.), IT (14,9 proc.) czy innych maszyn (22,8 proc.), natomiast w strefie spadków pozostawało finansowanie maszyn rolniczych (7,7 proc.), maszyn poligraficznych (12,7 proc.), maszyn dla przemysłu spożywczego (8,7 proc.) czy sprzętu medycznego (10,7 proc.).Od stycznia do końca września 2019 r., polscy leasingodawcy podpisali także nowe kontrakty, odnoszące się m.in. do takich aktywów jak ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki czy środki transportu kolejowego, o łącznej wartości niemal 15 mld zł.Dynamika finansowania środków transportu ciężkiego po trzech kwartałach br. wyniosła 0,5 proc. Finansowanie ciągników siodłowych w omawianym okresie wzrosło o 4,7 proc., pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony o 1,6 proc., samolotów, statków i środków transportu kolejowego o 4,5 proc., a pozostałych pojazdów o 23,8 proc. Ujemne dynamiki uzyskało finansowanie naczep i przyczep (2,3 proc.) oraz autobusów (29,8 proc.).Od początku roku do końca września br. branża leasingowa sfinansowała także nieruchomości warte 0,4 mld zł, przy ujemnej dynamice finansowania na poziomie 20,6 proc.Szacunki Związku Polskiego Leasingu pokazują, że największą, bo liczącą ok 71,4 proc. grupę korzystających z leasingu stanowią klienci o obrotach do 20 mln zł. Do tej grupy zaliczane są mikro i małe firmy. 28,3 proc. stanowią klienci o obrotach powyżej 20 mln zł, a klienci indywidualni 0,2 proc. Finansowanie sektora publicznego w dalszym ciągu pozostaje marginalne.Kwartalny pomiar badania koniunktury branży leasingowej pokazuje, że w IV kwartale 2019 ankietowane firmy leasingowe oczekują nieznacznego wzrostu zatrudnienia, ale też pogorszenia jakości portfela. Jednocześnie w ostatnim kwartale roku firmy spodziewają się wyraźnego przyspieszenia aktywności sprzedażowej.Wyższy poziom finansowania jest oczekiwany we wszystkich badanych grupach środków trwałych, a wyraźne wzrosty finansowania mają dotyczyć pojazdów lekkich oraz maszyn i IT. Zdecydowanie słabsze, ale wciąż jeszcze pozytywne perspektywy rysują się dla finansowania środków transportu ciężkiego. Dodatnią dynamikę wzrostu w IV kw. br. powinien uzyskać również sektor finansowania nieruchomości.Prognoza wyników branży leasingowej pokazuje istotne wyhamowanie po sześciu latach intensywnego rozwoju rynku. Dynamika sektora leasingowego na koniec 2019 r. może wynieść -4,5 proc. W 2019 r. firmy leasingowe mogą udzielić łącznego finansowania o wartości 78,8 mld zł.