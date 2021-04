Ostrów Wlkp.: 1,5 mln zł dotacji na wymianę starych pieców na ekologiczne źródło ciepła

169 wniosków o przyznanie dotacji na wymianę starych pieców na ekologiczne źródło ciepła wpłynęło we wtorek do urzędu miasta. Na ten cel w tym roku zaplanowano 1,5 mln zł – poinformowało we wtorek PAP biuro prasowe urzędu miasta w Ostrowie Wlkp.

We wtorek od rana ustawiła się kolejka mieszkańców z wnioskami o przyznanie dotacji na wymianę starych pieców na ekologiczne źródła ciepła. Jak informuje urząd, 96 osób złożyło wnioski w formie papierowej, a 73 - elektronicznie.

"Wnioski można składać do 26 kwietnia. Zachęcamy, by ze względów bezpieczeństwa robić to w formie elektronicznej przez ePUAP" - powiedziała dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Eliza Dembna.

W Ostrowie Wlkp. na wymianę starych pieców w 2021 r. zaplanowano blisko 1,5 mln zł. Ta kwota pozwoli wymienić 300 "kopciuchów".

"Cieszy nas tak duże zainteresowanie naszym programem, ponieważ ma on bezpośredni wpływ na poprawę jakości powietrza w mieście. To również forma walki o zdrowie naszych mieszkańców" - wskazała prezydent Ostrowa Wlkp. Beata Klimek. "W razie potrzeby zwiększymy tę kwotę do poziomu, który pozwoli uwzględnić wszystkie prawidłowo złożone wnioski" - dodała.

Miejski program wystartował w 2015 roku. Do tej pory wydano na ten cel ponad 5,5 mln zł i zlikwidowano 1353 starych pieców.

"To znakomity czas, by podjąć decyzję o wymianie. Po pierwsze, wykonywane corocznie pomiary pokazują trend - poprawę jakości powietrza w Ostrowie Wielkopolskim. Po drugie, do 2024 roku wszystkie piece o klasie +zero+ będą musiały zostać wymienione. Dotyczy to całej Wielkopolski" - tłumaczyła Klimek.

Dotacja udzielana jest na wymianę pieców w budynkach lub lokalach z terenu miasta. Stare piece mogą zostać zastąpione przez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zamianę na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe czy zamontowanie pompy ciepła. Na ten cel przyznano odpowiednio: 7,5 tys., 5 tys., 10 tys., 5 tys. i 10 tys. zł netto dotacji.

