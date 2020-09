Ostrów Wlkp.: 305 gospodarstw skorzysta z bezzwrotnej dotacji na wymianę pieców węglowych

Miasto przeznaczy do końca roku dodatkowe 820 tys. złotych na wymianę pieców węglowych, co pozwoli na wyeliminowanie kolejnych 126 lokali ogrzewanych „kopciuchami” – informuje biuro prasowe ostrowskiego magistratu. Z programu łącznie skorzysta 305 domostw.

Ostrów Wlkp. na 2020 r. zaplanował w budżecie miasta 1,4 mln złotych w ramach miejskiego programu dofinansowania wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, ale kwota zostanie zwiększona do ponad 2 mln złotych.

"W tegorocznej edycji programu wpłynęły 233 wnioski dotyczące wymiany ogrzewania w domach jednorodzinnych i wszyscy ostrowianie otrzymają to dofinansowanie. Ale dodatkowo wpłynęły 72 wnioski dotyczące 126 mieszkań w zabudowie wielolokalowej. Kwota potrzebna do ich realizacji to 820 tys. złotych" - informuje prezydent Ostrowa Wlkp. Beata Klimek.

Stąd - jak wyjaśnia prezydent - propozycja dotycząca zwiększenia środków finansowych programu o taką sumę. Podkreśliła, że dotacje są bezzwrotne.

"To inwestycja w zdrowie, czyste powietrze i bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Czyste powietrze, wolne od smogu, pyłów i śmieci spalanych w tradycyjnych piecach, to nasze priorytety" - zaznacza Klimek.

Ostrowskie władze realizują program od 2015 roku i do tej pory węglowe źródło ogrzewania na ekologiczne wymieniono w 1134 budynkach.