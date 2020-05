Ostrów Wlkp.: Dopłaty dla mieszkańców gromadzących wodę opadową

W czerwcu Ostrów Wlkp. uruchomi pilotażowy program dopłat dla mieszkańców, którzy będą zbierać i wykorzystywać wodę opadową. Na ten cel w budżecie zabezpieczono 70 tys. zł - poinformowała we wtorek PAP prezydent miasta Beata Klimek.

"Przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom klimatycznym powinno stawać się codziennością. To także rola samorządów, by wyznaczać w tej dziedzinie nowe trendy - namawiać i wspierać mieszkańców, by w swoich gospodarstwach domowych oszczędzali wodę i racjonalnie nią gospodarowali" - powiedziała prezydent Ostrowa Wlkp.

Na ten cel w budżecie miasta zabezpieczono 70 tys. zł. Dotacje będą przeznaczone dla mieszkańców, którzy wybudują systemy deszczowe służące zatrzymywaniu i późniejszemu wykorzystaniu wód opadowych.

Wysokość dotacji będzie uzależniona od rozbudowy infrastruktury. Prezydent powiedziała, że trwają prace nad uszczegółowieniem przepisów.

"W przypadku bardzo dużego zainteresowania tym projektem, chcemy kwotę przeznaczoną na dofinansowania zwiększyć" - wskazała prezydent.