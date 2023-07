Ostrów Wlkp.: Rusza największa inwestycja sportowa miasta, stadion lekkoatletyczny pochłonie ponad 28 mln zł

Rusza największa inwestycja sportowa miasta, stadion lekkoatletyczny przy ul. Kusocińskiego pochłonie ponad 28 mln zł – powiedziała we wtorek prezydent Beata Klimek, która dzisiaj podpisała umowę z wykonawcą.

Jak podkreśliła podczas uroczystości na tę inwestycję czekało kilka pokoleń wychowanków Klubu Sportowego Stal LA oraz młodych piłkarzy Centry.

"Jestem niezwykle dumna z tej inwestycji i bardzo się cieszę z takich dni jak dzisiaj. Jestem także niezwykle dumna z pracy, którą na rzecz sportowego Ostrowa Wielkopolskiego wykonaliśmy. Kiedyś sportowcom, którzy tutaj trenują, a więc piłkarzom z Centry oraz lekkoatletom, powiedziałam, że dotrzymuję słowa i ten dzień jest tego potwierdzeniem"- powiedziała Beata Klimek.

Władze Ostrowa Wlkp. zapowiedziały, że modernizacja będzie bardzo gruntowna, ponieważ stadion jest bardzo zniszczony.

"Powstanie tutaj pełnowymiarowe boisko o wymiarach 60x100 metrów. Boisko będzie mieć instalacje odwadniającą i nawadniającą. Jeśli chodzi o część poświęconą lekkoatletom zakres prac będzie dużo szerszy" - powiedział z-ca prezydent Mikołaj Kostka.

Kluczowym elementem inwestycji będzie 5-torowa bieżnia o długości 400 metrów o nawierzchni poliuretanowej oraz budynek zaplecza sportowego wraz z trybunami.

W dwukondygnacyjnym budynku powstaną bieżnia o długości 100 metrów i skocznia w dal. Dzięki niemu młodzi sportowcy będą mogli trenować przez cały rok, bez względu na pogodę. Dodatkowo będą szatnie wraz z zapleczem sanitarnym, osobne dla Centry i lekkoatletów. Powstanie jadalnia, sala konferencyjna, sala do ćwiczeń, rehabilitacji, siłownie, biuro zawodów.

W ramach inwestycji powstanie także rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu młotem i dyskiem, skocznia do skoku wzwyż i rzutu oszczepem. Będzie trybuna na 500 miejsc, zarówno dla gości jak i gospodarzy. Po zakończonym remoncie stadion będzie spełniał kategorię VA Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Taka kategoria oznacza, że na obiekcie mogą być rozgrywane zawody sportowe mistrzostw Polski czy mityngów ogólnopolskich. Lekkoatleci zgodnie podkreślają, że to dla nich jest to inwestycja strategiczna. Dzięki niej zmieni się całkowicie przygotowanie zawodników.

"Jestem wniebowzięta. Tyle czasu spędziliśmy w bardzo ciężkich warunkach, szczególnie zimą, kiedy na zewnątrz temperatura była minusowa, a my nie mieliśmy gdzie trenować. Teraz nareszcie będziemy mieć super warunki" - powiedziała zawodniczka KS STAL "LA" w Ostrowie Wlkp. Olga Szlachta.

Zawodnik KS STAL "LA" Patryk Wykrota dodał: "Nie będziemy musieli się już o nic martwić. Myślę, że to w znacznym stopniu wpłynie na wyniki sportowe. Już pokazaliśmy, że w trudnych warunkach potrafimy zdobywać medale, a teraz gdy będziemy mieć warunki na tak wysokim poziomie, to myślę, że tych medali będzie jeszcze więcej" - oświadczył.

Modernizacja potrwa 20 miesięcy. Przetarg w formule Zaprojektuj - Wybuduj wygrało Konsorcjum firm Gardenia Sport sp. z o.o. z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego.

Remont kosztować będzie ponad 28 milionów złotych. Miasto na tę inwestycję pozyskało 12 mln złotych z Rządowego Programu Polski Ład.

