Ostrów Wlkp.: Ruszył program nieodpłatnego usuwania azbestu

Do 30 czerwca trwa nabór wniosków w sprawie nieodpłatnego usunięcia niebezpiecznych dla zdrowia elementów azbestowych – poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka prasowa prezydenta Ostrowa Wlkp. Anna Woźnica.

Jak dodała, samorząd ostrowski na ten cel pozyskał środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 63 tysięcy złotych. Dodatkowe 27 tys. wygospodarowano w budżecie miasta. Szacuje się, że za powyższą kwotę uda się usunąć w tym roku 180 ton wyrobów zawierających azbest.

Mieszkańcy, wspólnoty mieszkaniowe oraz działkowcy z Ostrowa Wlkp. mogą ubiegać się o dofinansowanie na usunięcie azbestu ze swoich nieruchomości. W tym celu do 30 czerwca musza złożył wnioski. Wsparcie obejmuje demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów budowlanych zawierających azbest. Dofinansowanie wynosi 100 procent poniesionych nakładów, jednak nie więcej niż 2,5 tys. zł.

"Mieszkańcy, którzy sami we własnym zakresie zdemontowali materiały zawierające azbest również mogą taki wniosek złożyć. Wówczas miasto może sfinansować odebranie takiego materiału i jego zutylizowanie" - wyjaśniła kierownik referatu ochrony środowiska Malwina Jędrzejak.

Urzędnicy przypominają, że dofinansowanie nie dotyczy zakupu i montażu nowych pokryć dachowych. Do tej pory w Ostrowie Wlkp. udało się zutylizować prawie 690 ton materiału zawierającego szkodliwy dla zdrowia azbest. Według tzw. bazy azbestowej do unieszkodliwienia pozostało jeszcze 990 ton.

"Każda osoba fizyczna, która jest właścicielem nieruchomości, na której występują wyroby zawierające azbest, ma za zadanie złożyć odpowiednią informację do prezydenta miasta do końca stycznia każdego roku" - powiedziała. Według tych danych powstaje tzw. baza azbestowa. "Dzięki niej wiemy, ile materiałów azbestowych jest do utylizacji na terenie miasta" - dodała.

Prace związane z usuwaniem azbestu potrwają do 15 października. Zgodnie z prawem azbestu należy się pozbyć najpóźniej do końca roku 2032 roku.

