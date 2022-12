Ostrów Wlkp.: Ruszyła sprzedaż węgla z Kolumbii za 1850 zł za tonę

W Ostrowie Wlkp. ruszyła sprzedaż węgla w ramach rządowego programu. Tona opału sprowadzonego z Kolumbii kosztuje 1850 zł – poinformował w czwartek PAP zastępca prezydenta miasta Mikołaj Kostka.

W ciągu dwóch dni na plac Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego przy ul. Grunwaldzkiej dotarło 250 ton węgla a kolejne - jak zapowiedział zastępca prezydenta miasta - będą docierały sukcesywnie. "Rozpoczynamy sprzedaż i przypominamy, że wciąż można składać wnioski" - oświadczył.

Jak dodał Kostka, do tej pory w ramach rządowego programu dystrybucji węgla we współpracy z samorządami w Ostrowie Wlkp. wpłynęły 862 wnioski na 7,5 tys. uprawnionych rodzin.

Węgiel dostarczany do miasta pochodzi z Kolumbii. "Jego kaloryczność została zweryfikowana. Na przykład wartość opałowa ekogroszku wynosi 24 MJ/kg, co oznacza, że ma średniokaloryczną wartość, a więc nie jest źle. Miał ma ponad 21 jednostek i zazwyczaj mieści się w przedziale od 20 do 25 MJ/kg. Czekamy jeszcze na certyfikat na orzech" - poinformowano w biurze prasowym ostrowskiego magistratu.

Opał sprzedawany będzie w kolejności złożonych i zweryfikowanych przez ostrowski urząd wniosków. Urzędnicy będą się kontaktować z mieszkańcami, by potwierdzić pozytywną decyzję; dopiero wówczas będzie należało dokonać zapłaty za zamówiony węgiel.

Po zaksięgowaniu wpłaty z wnioskodawcą będzie kontaktować się pracownik spółki OZC, by ustalić termin odbioru. Gospodarstwo domowe będzie mogło kupić w sumie 3 tony opału w cenie preferencyjnej - 1850 zł za tonę.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl