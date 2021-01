Ostrów Wlkp.: Zakończono modernizację placu zabaw przy świetlicy „Boże Podwórko”

Zakończono modernizację placu zabaw przy świetlicy „Boże Podwórko” przy ul. Gimnazjalnej 1. Na ten cel z Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego wydano 159 tys. zł – informuje biuro prasowe ostrowskiego magistratu.

Pomysłodawcą rewitalizacji podwórka przylegającego do świetlicy Boże Podwórko i zgłoszenia zadania do OBO w 2019 r. była kierownik placówki Ewa Konieczna. Na zadanie zagłosowało wówczas 1120 ostrowian, co uplasowało je na drugim miejscu.

Z końcem grudnia 2020 r. prace modernizacyjne przy ul. Gimnazjalnej 1 zostały zakończone. Renowację przeszła północna ściana budynku gospodarczego. Jej dolną część wykończono przy pomocy farby tablicowej, natomiast górną część elewacji ozdobił błękitny mural z napisem Boże Podwórko.

Na placu zabaw pojawiły się ławeczki i piaskownica. Jest też kosz do gry w koszykówkę i urządzenie sprawnościowe do wspinania. Nawierzchnię wykonano z płyt stosowanych w tego typu miejscach. Zadbano też o nasadzenia zieleni.

"Dzieci bardzo się cieszą z efektów przeprowadzonej modernizacji. Odkąd zobaczyły mural z niebem mówią, że są aniołami. Estetyka tego placu zabaw zmieniła się diametralnie - to już nie jest szare, smutne miejsce" - powiedziała Ewa Konieczna.

Zdaniem prezydent Ostrowa Wlkp. Beaty Klimek to wspaniały prezent dla dzieci.

"Jest pięknie, nie mogę się doczekać dzieł, które powstaną na ścianie pomalowanej farbą tablicową" - powiedziała Klimek.

Boże Podwórko to miejsce przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej, wywodzącej się z rodzin dysfunkcyjnych lub mających trudną sytuację materialną.

Świetlicę prowadzi stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Paulo.