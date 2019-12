Ostrowiec Św.: Miasto realizuje projekty ekologicznego transportu

Zakup autobusów hybrydowych, przebudowę przystanków, remont ulic, montaż energooszczędnego oświetlenia oraz budowę nowej bazy komunikacji miejskiej zakładają projekty dotyczące ekologicznego transportu, realizowane przez samorząd Ostrowca Świętokrzyskiego. Wkład UE w zadania to ok. 34 mln zł.

Projekty "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" są realizowane w ramach dwóch etapów, ze wsparciem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Ich łączny koszt to niemal 47 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie ok. 34 mln zł.

W połowie grudnia władze Ostrowca popisały umowę z przedstawicielami zarządu województwa świętokrzyskiego na dofinansowanie drugiego etapu przedsięwzięcia (17 mln zł z UE; całkowity koszt to prawie 22 mln zł).

Projekt przewiduje podjętą przez miasto - w partnerstwie z samorządem powiatu ostrowieckiego - przebudowę infrastruktury w pobliżu mającej powstać w pierwszym etapie przedsięwzięcia nowej bazy komunikacji miejskiej. Chodzi o przebudowę ulicy 11 Listopada - od ulicy Samsonowicza do Ogrodowej, w tym: wykonanie ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, buspasa, chodnika oraz montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego, rozbudowę i przebudowę skrzyżowania ulic Samsonowicza i 11 listopada (powstanie tu rondo) oraz przebudowę części ulicy Samsonowicza.

Na potrzebny taboru transportu miejskiego zakupione będzie pięć autobusów hybrydowych, przebudowanych będzie także 10 przystanków. Projekt zakłada także zakup elementów zintegrowanego systemu transportowego - m.in. montaż sześciu tablic informacyjnych. Przeprowadzona zostanie także kampania promocyjna dla mieszkańców, dotycząca transportu ekologicznego.

"My jako gmina będziemy kupować dodatkowe autobusy hybrydowe oraz inwestować w bazę transportu miejskiego, którą budujemy w ramach pierwszego projektu. Powiat wspomagamy finansowo - będzie przygotowywał drogi dojazdowe do bazy transportowej, przebudowę skrzyżowań, budowę ścieżek rowerowych i realizację energooszczędnego oświetlenia" - powiedział PAP wiceprezydent Ostrowca Św., Dominik Smoliński.

Samorządy gminny i powiatowy będą wspólnie partycypować w kosztach wkładu własnego do tego projektu - część tej kwoty powiatu otrzyma jako dotację od miasta.

Nowa baza transportowa - m.in. ze stacją obsługi, warsztatami, dworcem - będzie budowana przy ulicy Samsonowicza. Od 1 stycznia 2020 r. transport publiczny w Ostrowcu Św. będzie realizowany przez Miejski Zakład Komunikacji, w miejsce dotychczasowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji.

Pierwszy etap realizacji projektu zakłada - poza budową nowej bazy - m. in. zakup 10 ekologicznych autobusów (dziewięciu niskoemisyjnych i jednego hybrydowego). "Jesteśmy na etapie ogłaszania przetargów w systemie zaprojektuj i wybuduj na budowę nowej bazy oraz na dostawę autobusów do obu projektów" - wyjaśniał Smoliński.

Jak dodał wiceprezydent, maksymalnie do końca 2022 r. wszystkie nowe autobusy trafią do Ostrowca. Pojazdy będą stanowiły ponad. 50 proc. taboru miejskiej spółki komunikacyjnej.

W ramach pierwszego etapu zainstalowano już w mieście nowe wiaty przystankowe. W przyszłości wdrożony ma być także zintegrowany bilet miejski; powstaną też miejsca parkingowo-przesiadkowe typu "bike and ride" oraz "park and ride" i zainstalowane będzie energooszczędne oświetlenie na ulicach.

Wartość pierwszego projektu to ok. 26 mln zł, z ok. 17 mln zł wsparcia UE.

Jak pokreślił wiceprezydent Ostrowca, realizacja przedsięwzięć poza poprawą jakości usługi transportowej w mieście przyniesie także ważne aspekty ekologiczne. "Oprócz tego że kupujemy autobusy, które będą produkowały mniej dwutlenku węgla, to budujemy kilka kilometrów ścieżek rowerowych, wymieniamy oświetlenie na kilkuset lampach. To na pewno wzmocni efekt ekologiczny" - zaznaczył Smoliński.

Ostrowiec Świętokrzyski to drugie po Kielcach pod względem wielkości miasto regionu (mieszka tu ok. 70 tys. osób). Jest ośrodkiem przemysłu hutniczego. Na jego terenie znajduje się podstrefa Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.