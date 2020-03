Ostrowiec Świętokrzyski: Obniżki podatków dla przedsiębiorców oraz opłat za wodę dla mieszkańców

Władze Ostrowca Świętokrzyskiego przygotowały pakiet ulg dla przedsiębiorców, który ma ochronić firmy przed kryzysem gospodarczym spowodowanym koronawirusem. Wsparcie ma zostać zaoferowane także mieszkańcom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Wśród propozycji - obniżenie opłat za wodę.

"Koronawirus uderzył we wszystkie branże. Mamy bardzo konkretny program wsparcia dla przedsiębiorców i mieszkańców" - powiedział podczas konferencji prasowej Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego.

Program nazwany "bezpiecznikiem dla gospodarki" zakłada między innymi obniżenie do złotówki podatku od nieruchomości dla samozatrudnionych i mikro firm. Ulga ma obowiązywać przez okres trzech miesięcy, od kwietnia do czerwca.

Do złotówki ma zostać obniżona także opłata za czynsz lub dzierżawę nieruchomości, należących do gminy. Do "złotówki" obniżony zostanie także podatek od środków transportowych.

"Chcemy pomóc wszystkim mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego, i firmom, dlatego proponujemy, aby za kwiecień, maj i czerwiec wszyscy mieli obniżone opłaty za wodę do złotówki z metra sześciennego" - powiedział prezydent Ostrowca, zapewniając jednocześnie, że miasto jest przygotowane na wprowadzenie takich ulg.

Obecnie, zgodnie z obowiązującą taryfą, za każdy metr sześcienny wody mieszkańcy płacą 4 złote 14 groszy, a przedsiębiorstwa 5 złotych, 13 groszy brutto.

Prezydent poinformował także, że miasto zamierza wesprzeć finansowo szpital powiatowy w Ostrowcu. Placówka ma otrzymać od samorządu 300 tys. złotych, z czego 200 tys. ma posłużyć na zakup nowych łóżek na oddziale wewnętrznym, 70 tys. na doposażenie w sprzęt oddziału chirurgii i ortopedii. Natomiast 30 tys. na sfinansowanie najpilniejszych potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem szpitala.

Zarówno decyzje dotyczące obniżek cen wody jak i wsparcia dla szpitala mają zapaść podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miast, którą zaplanowano na poniedziałek. Ze względów bezpieczeństwa posiedzenie odbędzie się jednej z większych sal Ostrowickim Browarze Kultury.

"Wprowadzenie ulg podatkowych będzie możliwe dopiero po podpisaniu ustawy o tarczy antykryzysowej przez Prezydenta RP, wówczas zwołamy kolejne nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy, która podejmie decyzje dotyczące podatków" - powiedział Górczyński.