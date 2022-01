25 stycznia Elżbieta Ostrowska zrezygnowała z kandydowania do Rady Polityki Pieniężnej - wynika z informacji dołączonej w środę do druku sejmowego. Tym samym z ramienia Sejmu kandydatem do RPP jest teraz przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Wiesław Janczyk (PiS).

"W dniu 25.01.2022 r. Pani Elżbieta Ostrowska zrezygnowała z kandydowania do Rady Polityki Pieniężnej" - czytamy w sejmowym druku nr 1915.

19 stycznia Elżbieta Ostrowska oraz Wiesław Janczyk uzyskali rekomendację sejmowej komisji finansów na kandydatów na członków RPP.

Rezygnacja Ostrowskiej oznacza, że z ramienia Sejmu kandydatem do RPP jest teraz poseł PiS, przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Wiesław Janczyk.

Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na czwartek, po południu.

Obecnym członkom Rady Polityki Pieniężnej z ramienia Sejmu kadencja kończy się odpowiednio: Grażynie Ancyparowicz - 9 lutego, Erykowi Łonowi - 9 lutego, Jerzemu Żyżyńskiemu - 30 marca

Elżbieta Ostrowska jest profesorem w Katedrze Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła Uniwersytet Gdański, dyplom magistra uzyskała w 1975 r., w 1983 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, w 1993 r. stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, a w 2002 r. uzyskała tytuł profesora nauk ekonomicznych. W latach 2005-2010 pełniła funkcję kierownik Katedry Finansów w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku 2005-2010, w latach 2011-2015 była rektorem Wyższej Szkoły Finansów i Administracji w Gdańsku. Obecnie jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl