Ostrzeszów: 400 tys. zł kosztowała naprawa drogi zniszczonej przez bobry

Zakończył się remont drogi wojewódzkiej nr 449 w wielkopolskiej miejscowości Palaty. Trasę zniszczyły bobry. Remont pochłonął 400 tys. zł - poinformował w piątek PAP burmistrz Grabowa nad Prosną w powiecie ostrzeszowskim Maksymilian Ptak.

Jak wykazały ekspertyzy, bobry podkopały się pod drogą i w związku z tym zaczęła się ona zapadać. To stwarzało niebezpieczeństwo dla kierowców, którzy przejeżdżali w tym miejscu - przyznał Maksymilian Ptak.

Całość remontu drogi, włącznie z wybudowaniem korpusu falochronów, który ma odgradzać drogę od bobrów, sfinansował Wielkopolski Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Wartość naprawy odcinka drogi o długości ok. 500 metrów - to ponad 400 tys. zł, z czego połowa tej kwoty to koszt falochronów.