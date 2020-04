Oświęcim: Adaptacja siedziby Muzeum Pamięci ruszy po świętach

Po świętach mają ruszyć prace budowlane przy adaptacji zabytkowego budynku w Oświęcimiu na siedzibę tworzonego tam Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej – poinformowała placówka. Jak dodano, wszystko będzie zależało jednak od sytuacji epidemicznej.

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami formalne prace budowlane mogą rozpocząć się po upływie 14 dni od zgłoszenia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonawca już to uczynił. Należy jeszcze pamiętać o innych, obowiązkowych formalnych zgłoszeniach, przykładowo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz starostwa. Zatem, jeśli sytuacja pozwoli, rozpoczęcie prac budowlanych będzie możliwe po świętach" - poinformowała dyrektor Muzeum Dorota Mleczko.

Z początkiem marca Muzeum podpisało umowy ze Sweco Consulting i Arco System. Ta pierwsza firma będzie sprawowała nadzór inwestorski nad robotami budowlanym, a druga - zajmie się adaptacją.

Muzeum powstanie w zabytkowym budynku zwanym Lagerhaus, który jest położony ok. 200 m od byłego niemieckiego obozu Auschwitz. Dyrektor Mleczko poinformowała, że "planowane rozpoczęcie działalności oświęcimskiej instytucji w nowym miejscu, to początek 2022 r."

Szefowa instytucja dodała, że w styczniu 2019 r. podpisano umowę z firmą przygotowującą projekt architektoniczny, jak i projekt ekspozycyjny. Prace projektowe dotyczące samej wystawy jeszcze trwają. Mają zakończyć się jesienią br.

Muzeum ma przypominać m.in. o mieszkańcach, którzy pomagali więźniom Auschwitz. Historycy z Muzeum Auschwitz ustalili ok. 1,2 tys. nazwisk osób, które pomagały więźniom. Na terenie przyobozowym działał też ruch oporu, a szczególnie oddział partyzancki Armii Krajowej "Sosienki" pod dowództwem mjr. Jana Wawrzyczka.

Wiceminister kultury Jarosław Sellin w 2018 r. zapowiadał, że uroczyste otwarcie mogłoby się odbyć 27 stycznia 2022 r., w 77. rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz.

W Auschwitz Niemcy zamordowali co najmniej 1,1 mln osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. Obóz Auschwitz został wyzwolony 27 stycznia 1945 r. przez Armię Czerwoną.