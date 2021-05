Oświęcim: Pieniądze z rządowego programu na rozbudowę parku

Park nieopodal byłego niemieckiego obozu Auschwitz zostanie poszerzony w br. tak, by powstało naturalne przejście między Miejscem Pamięci a osiedlem. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – podał magistrat w Oświęcimiu.

Park jest w dzielnicy Zasole, która położona jest na lewym brzegu rzeki Soły. To tam Niemcy podczas okupacji utworzyli obóz koncentracyjny. Zielony teren znajdzie się nieopodal tego miejsca.

"Trzy lata temu zagospodarowaliśmy blisko 1 ha zaniedbanego terenu pod rekreację i wypoczynek. Ta część osiedla zupełnie się zmieniła. Miejsce podoba się mieszkańcom, którzy chętnie z niego korzystają. Przyszła więc pora, aby zadbać o przyległą przestrzeń, która stanie się mocno zadrzewioną strefą. Będzie sprzyjać spacerom, ale też refleksji, bowiem w wydzielonej Alei Drzew Pokoju znajdzie się 17 drzew z miast symboli szczególnie naznaczonych historią" - powiedział prezydent miasta Janusz Chwierut.

Rzecznik oświęcimskich władz samorządowych Katarzyna Kwiecień poinformowała, że prace przy zagospodarowaniu drugiej części parku ruszą w czerwcu, a ich efekty będzie można zobaczyć pod koniec roku.

W nowej części ustawiony zostanie m.in. niewielki obelisk poświęcony rtm. Witoldowi Pileckiemu. Teren zostanie oświetlony i monitorowany. Przy alejkach spacerowych ustawione będą ławki. Znajdzie się tam też plac zabaw dla najmłodszych.

Kwiecień zaznaczyła, że inwestycja jest dofinansowana z pieniędzy VI edycji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Całość według projektu ma kosztować ok. 1,8 mln zł. Z programu na ten cel trafi 1,4 mln zł.

W pierwszym etapie na powierzchni blisko 1 ha, nazywanej niegdyś przez oświęcimian "trójkątem bermudzkim", powstał m.in. plac wraz z fontanną, który otoczyły miejsca do siedzenia tworząc amfiteatr. Powstała też ścieżka zdrowia i siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw. Ustawiono stoliki do gier planszowych i tenisa stołowego. Kosztowało to ponad 2,5 mln zł. 1,6 mln zł pochodziło z OSPR.

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy został przyjęty w 1996 r. po konflikcie wokół centrum handlowego nieopodal murów byłego niemieckiego obozu Auschwitz, które budowała prywatna spółka. Jest skierowany do samorządów rejonu Oświęcimia. Zakłada przede wszystkim uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Muzeum Auschwitz, a także wsparcie w rozwiązaniu problemów, dotyczących m.in. infrastruktury.

Dotychczas budżet państwa przeznaczył na inwestycje pod auspicjami OSPR ponad 135 mln zł. Samorządy dołożyły kilkadziesiąt milionów. Zmodernizowany został w znacznym stopniu układ komunikacyjny w Oświęcimiu, a w zaadaptowanych zabytkowych budynkach zlokalizowanych nieopodal byłego obozu Auschwitz I powstała Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego. Zrealizowane one został w pięciu edycjach programu. Obecna, szósta, realizowana w latach 2021-2025, zakłada dofinansowanie w wysokości 61,6 mln zł, a wartość wszystkich inwestycji to ponad 92 mln zł.

