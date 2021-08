Oświęcim: Ruszyła rozbudowa parku opodal Miejsca Pamięci Auschwitz I

Rozpoczęła się rozbudowa parku w oświęcimskiej dzielnicy Zasole. Powstaje on w pobliżu byłego niemieckiego obozu Auschwitz I. Prace mają potrwać do końca roku – poinformował oświęcimski magistrat. Całość będzie kosztowa ok. 1,8 mln zł.

Park znajduje się w dzielnicy Zasole, która położona jest na lewym brzegu rzeki Soły. Jego pierwsza część powstała trzy lata temu na prawie jednohektarowej działce zaniedbanego terenu, której nadano funkcje rekreacyjną i wypoczynkową. Obecnie samorząd postanowił rozbudować park tak, by jego nowa część stała się naturalnym przejściem między osiedlem mieszkaniowym i znajdującym się w pobliżu Miejscem Pamięci Auschwitz.

"Wykonawca wszedł już na teren inwestycji. Nowa część zostanie zadrzewiona. W wydzielonej Alei Drzew Pokoju znajdzie się 17 drzew z miast symboli szczególnie naznaczonych historią. Ustawiony zostanie też niewielki obelisk poświęcony rtm. Witoldowi Pileckiemu. Całość będzie oświetlona i monitorowana. Przy alejkach spacerowych będą ławki. Znajdzie się tam też plac zabaw dla najmłodszych" - podał magistrat w komunikacie.

Zakończenie prac ma nastąpić pod koniec br. Inwestycja kosztować ma ok. 1,8 mln zł, z czego 1,4 mln zł pochodzi z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego (OSPR).

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy został przyjęty w 1996 r. po konflikcie wokół centrum handlowego nieopodal murów byłego niemieckiego obozu Auschwitz, które budowała prywatna spółka. Jest skierowany do samorządów rejonu Oświęcimia. Zakłada przede wszystkim uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Muzeum Auschwitz, a także wsparcie w rozwiązaniu problemów, dotyczących m.in. infrastruktury. Obecnie realizowana jest jego szósta odsłona, obejmująca lata 2021-2025. Zakłada ona dofinansowanie na kwotę 61,6 mln zł. Pełna wartość inwestycji, wraz z wkładem beneficjentów, to ponad 92 mln zł.

Od początku istnienia OSPR budżet państwa przeznaczył na inwestycje pod jego auspicjami ponad 135 mln zł. Samorządy dołożyły kilkadziesiąt milionów. Za to m.in. zmodernizowany został w znacznym stopniu układ komunikacyjny w Oświęcimiu, a w zaadaptowanych zabytkowych budynkach zlokalizowanych nieopodal byłego obozu Auschwitz I powstała Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego.

