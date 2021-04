Oświęcim: Synthos wspomoże samorząd w walce ze smogiem

Firma chemiczna Synthos, która w ciągu minionych dwóch lat przekazała samorządom miasta i gminy Oświęcim ponad 1 mln zł na działania służące walce ze smogiem, zdecydowała o 80-tysięcznej darowiźnie, która pomoże w podłączeniu kolejnych mieszkań do miejskiej sieci ciepłowniczej.

"Angażujemy się w walkę z niską emisją, gdyż zdajemy sobie sprawę, że jest to poważny problem Oświęcimia i okolic. Przekazujemy miastu 80 tys. zł na modyfikację odcinka sieci ciepłowniczej w jednej z oświęcimskich kamienic" - poinformował w poniedziałek prezes spółki Synthos Zbigniew Warmuz, cytowany w komunikacie prasowym firmy.

W ramach działań na rzecz poprawy czystości powietrza, samorząd Oświęcimia m.in. dotuje wymianę pieców w domach jednorodzinnych, a także dąży do likwidacji starych źródeł ciepła w budynkach komunalnych. W tym roku do sieci centralnego ogrzewania podłączone zostaną kolejne mieszkania komunalne - łącznie 26 lokali. Na to przedsięwzięcie samorząd przeznaczył 300 tys. zł, a dodatkowe 80 tys. zł przekazał Synthos. Większość pracowników oświęcimskiej fabryki firmy to zarazem mieszkańcy tego miasta.

W latach 2019-2020 Synthos przekazał miastu i gminie Oświęcim ponad milion złotych na walkę ze smogiem. Pieniądze zostały przeznaczone głównie na wsparcie realizowanych przez samorządy programów, w ramach których mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie wymiany starych urządzeń grzewczych na ekologiczne źródła ciepła.

Grupa Kapitałowa Synthos należy do największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych oraz największym europejskim producentem polistyrenu do spieniania (EPS). Zarządza zakładami produkcyjnymi w Oświęcimiu, Sochaczewie, Kralupach (Czechy), Wingles (Francja) oraz w Bredzie (Holandia).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl