Oświęcim: W maju ma zostać udostępniony parking wielopoziomowy

Już w maju udostępniony ma zostać parking wielopoziomowy park`n`ride, którego budowa dobiega końca przy dworcu PKP w Oświęcimiu. Rzecznik władz miasta Katarzyna Kwiecień poinformowała, że prace są już na finiszu.

"Do końca kwietnia prowadzone są prace; potem odbiory. Oddanie do użytku to kwestia początku maja. Konkretnego terminu jeszcze w tej chwili nie ma, ale założyliśmy już, że przez pierwsze trzy miesiące parking będzie bezpłatny dla wszystkich" - powiedziała Kwiecień.

Parking pomieści 300 miejsc dla samochodów, kilkadziesiąt dla rowerów, skuterów i motocykli, a także toalety.

Przedsięwzięcie, które obok budowy parkingu obejmowało również wyburzenie dawnego hotelu "Glob", kosztuje ponad 19,4 mln zł. Miasto pozyskało na tę inwestycję dofinansowanie unijne w wysokości 14,3 mln zł.

Budowa przez miasto parkingu wiąże się z planami spółki PKP, która kończy już budowę dworca kolejowego w Oświęcimiu oraz modernizuje linie kolejowe w kierunku Krakowa i Czechowic-Dziedzic.

Parking buduje Bielskie Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego z Bielska-Białej.

Nowy dworzec kolejowy powstaje w miejscu dawnego, który został wyburzony. Rozbiórka ruszyła rok temu. PKP planuje, że otwarcie nowego dworca nastąpi jeszcze w pierwszej połowie br. Koszt inwestycji to ok. 16,5 mln zł.