Oszczędzanie na lokatach bankowych coraz mniej atrakcyjne i szybko to się nie zmieni

Oprocentowanie lokat przestało rosnąć tak dynamicznie jak jeszcze wiosną 2022 roku. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja ta szybko nie ulegnie zmianie, bo żeby się tak stało, Rada Polityki Pieniężnej musiałaby powrócić do podwyżek stóp procentowych. A na to się nie zanosi.

Jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego, średnie stawki lokat, zakładanych w październiku przez gospodarstwa domowe, wynosiły 5,43 proc. Oznacza to, że były tylko o 0,06 pkt proc. wyższe niż miesiąc wcześniej. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że wcześniej średnie stawki lokat rosły z miesiąca na miesiąc nawet o 0,5 pkt proc., to wyraźnie widać, że instytucje finansowe przestały mocno poprawiać swoją ofertę tego typu produktów. W niektórych bankach oferta lokat uległa wręcz pogorszeniu.

Stopy procentowe przestały rosnąć, a wraz z nimi oprocentowanie lokat

Można spodziewać się, że banki w najbliższym czasie nie będą miały bodźca do podnoszenia oprocentowania lokat po tym, jak Rada Polityki Pieniężnej w październiku zrobiła pauzę w podwyżkach stóp procentowych. Od tamtego czasu, przez kolejne trzy miesiące, wysokość stóp nie uległa zmianie. Co więcej wypowiedzi członków RPP wskazują, że podwyżek stóp procentowych szybko nie zobaczymy.

Rekordowa nadpłynność sektora bankowego nie zachęca do walki o nowe depozyty

Decyzja banków o podniesieniu oprocentowania lokat nie zależy jednak tylko od zmiany wysokości stóp procentowych. Wpływ na nią mają także m.in. płynność sektora bankowego.

Jak wynika jednak z jednej z miar płynności, jaką jest wskaźnik L/D (loans to deposits), czyli relacji kredytów do depozytów, obecnie banki są rekordowo wręcz nadpłynne. Ekonomiści PKO BP wyliczyli, że wspomniany wskaźnik L/D na koniec listopada 2022 r. obniżył się do 76,5 proc. z 77,2 proc. w październiku i jest najniższy od połowy czerwca 2005 r. Oznacza to, że banki nie muszą obecnie gwałtownie szukać sposobów na pozyskiwanie nowych depozytów. Drogą do tego mogłoby być właśnie uatrakcyjnianie oferty lokat.

O innych powodach, dla których nie należy spodziewać się podnoszenia oprocentowania lokat, czytaj w Business Insider Polska.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl