Oto "dziesiątka" Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Reforma ZUS, obowiązkowe półroczne vacatio legis dla prawa gospodarczego i odpowiedzialność dyscyplinarna i majątkowa dla urzędników – to tylko niektóre z dziesięciu postulatów Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza, z którymi zwrócił się do premiera. Ich realizacja ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w czasie pandemii, ale i po jej ustąpieniu.

Podatków, a ściślej biorąc poczynaniom fiskusa, dedykowany jest kolejny postulat – by niemożliwe było zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego poprzez wszczynanie postępowania z kodeksu karno-skarbowego, co obecnie jest często praktyką wśród urzędników fiskusa. Rzecznik proponuje, by urzędom skarbowym zostawić możliwość jednokrotnego przedłużenia postępowania w wyjątkowych wypadkach.Zdaniem rzecznika fiskus bardzo często dowołuje się od korzystnych dla podatnika orzeczeń sądów do NSA, co wydłuża czas trwania sporów, a co za tym idzie i zwrot nadpłaconego podatku. Aby te procedury proponuje powołanie przy Ministerstwie Finansów Rady Odwoławczej, która byłaby alternatywą dla odwołań do NSA.Kolejnym punktem „dziesiątki” Rzecznika MŚP jest wprowadzenie rzeczywistej (bo jak twierdzi obecnie obowiązujące przepisy są w praktyce martwe) odpowiedzialności dyscyplinarnej i majątkowej dla urzędników.Rzecznik oczekuje również ograniczenia praktyk stosowania tymczasowych aresztów wobec biznesmenów, a także skrócenia postępowań w sądach gospodarczych do max. 6 miesięcy.- Wierzymy, że wdrożenie przedstawionych na dzisiejszej konferencji propozycji tzw. „10 Rzecznika MŚP” może być impulsem rozwojowym dla gospodarki – mówi Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club.Zdaniem głównego ekonomisty BCC prof. Stanisława Gomułki największą zaletą pakietu Rzecznika MSP może być ograniczenie ryzyka prawnego, które szczególnie odczuwają najmniejsi przedsiębiorcy.– Istnienie pewnych ryzyk ma mrożący wpływ na podejmowanie decyzji inwestycyjnych. A wciąż mamy z tym problem w skali całej gospodarki – podkreśla prof. Gomułka.