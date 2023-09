Oto najcenniejsza firma w Europie. Duńczycy zdetronizowali francuskiego króla luksusu

Duńska firma farmaceutyczna Novo Nordisk stała się największą w Europie pod względem kapitalizacji, wyprzedzając francuskiego producenta luksusowych towarów konsumpcyjnych LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.

W poniedziałek notowania firmy farmaceutycznej Novo Nordisk wzrosły o 0,7 proc. w związku z wiadomością o wprowadzeniu na rynek w Wielkiej Brytanii leku odchudzającego Wegovy.

Od początku tego roku wartość rynkowa Novo Nordisk wzrosła o 41 proc. do około 420 miliardów dolarów, co jest porównywalne z kapitalizacją amerykańskiej firmy farmaceutycznej Eli Lilly and Co. (417 mld dolarów), będącej największym konkurentem duńskiego koncernu, oraz np. giganta paliwowego Exxon Mobil (wartość 422 mld dolarów).

Tymczasem kurs francuskiego producenta luksusowych towarów konsumpcyjnych LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, zdetronizowanego przez Novo Nordisk, spadł w poniedziałek o 0,4 proc., choć w całym roku wzrósł o 11,7 proc. Kapitalizacja spółki szacowana jest obecnie na 418 miliardów dolarów.

We wtorkowych notowaniach przed południem akcje Novo Nordisk zwyżkowały o 0,8 proc., a LVMH spadły o 1,9 proc.

Novo Nordisk to globalna firma działająca w branży opieki zdrowotnej, której główna siedziba mieści się pod Kopenhagą, w Danii. Zatrudnia ponad 47 000 osób w 80 biurach na całym świecie i dostarczamy nasze produkty do 168 krajów. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji insuliny. Zajmuje się także wytwarzaniem środków dla pacjentów chorych na hemofilię, hormonu wzrostu, środków dla terapii hormonalnej, a także leku odchudzającego.

