Oto najgorsze i najlepsze spółki 2022 roku na giełdzie w Warszawie

Na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych są spółki, które - gdybyśmy dokładnie rok temu zakupili ich akcje i na 365 dni o nich zapomnieli - dałyby stopę zwrotu rzędu kilkuset procent. Są też jednak i takie, które potrafiły ulec przecenie nawet o 70 procent!

Spośród spółek z indeksu WIG20 najwyższą stopę zwrotu osiągnęły akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a w sumie akcje zaledwie czterech spółek w indeksie osiągnęły dodatni wynik.

Spośród średnich spółek (mWIG40) najlepiej wypadł właściciel kopalni Silesia - Bumech - który rok wcześniej także zdystansował giełdową konkurencję.

W przypadku indeksu grupującego spółki o małej kapitalizacji (sWIG80) okazję do sowitego zarobku stanowiły akcje firm Sunex, Votum czy Arctic Paper.

W piątek, 30 grudnia, odbyła się ostatnia sesja giełdowa w 2022 roku. Mijający rok na warszawskim parkiecie do łatwych nie należał, zwłaszcza dla tych, którzy uparcie grali na wzrosty notowań, czy to indeksów, czy to poszczególnych spółek.

I tak wszystkie główne indeksy stołecznego parkietu zakończyły rok na solidnych minusach. Indeks szerokiego rynku WIG stracił w 2022 roku 17 proc., WIG20 poszedł w dół o 21 proc., mWIG40 spadł o prawie 22 proc., a sWIG80 stracił 12,5 proc. Wymienione stopy zwrotu i tak zostały nieco skorygowane dzięki odbiciu na rynku, jakie miało miejsce w ostatnim kwartale, w czasie którego WIG zyskał 23 proc., a WIG20 wzrósł o 30 proc. Imponująca końcówka roku wystarczyła jednak tylko do zmniejszenia rozmiarów bessy.

Jak w mijającym roku zachowywały się najgorsze i najlepsze giełdowe spółki?

Rekordowy Sunex, imponujące wzrosty na akcjach Bumechu

Spośród spółek z indeksu WIG20 najlepszą inwestycją okazały się akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej, choć obecnie daleko im już do tegorocznego szczytu, wynoszącego 84 zł. Akcje JSW zyskiwały w 2022 roku na fali drożejącego węgla i kończą rok na poziomie nieco ponad 58 zł za papier, wyżej o 66 proc. w stosunku do ceny na koniec roku 2021.

Poza JSW, na plusie rok zakończyły zaledwie dwie spółki z WIG20: PZU (+7,8 proc.) oraz sieć sklepów spożywczych - Dino (+2,5 proc.).

W indeksie mWIG40, grupującym spółki o średniej kapitalizacji, bezkonkurencyjne okazały się akcje Bumechu (roczna stopa zwrotu to 167 proc.) oraz oferujący usługi brokerskie dom maklerski XTB (wzrost w 2022 roku o 99,2 proc.).

To nie pierwszy rok tak obfitych wzrostów na walorach Bumechu. Akcje właściciela kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach rozpoczynały 2022 rok na poziomie 21 zł po tym, jak w 2021 roku zyskały na wartości ponad 500 procent. Stopa zwrotu z dwóch lat to natomiast ponad 1500 proc., a rok 2022 kurs kończy na poziomie 56,55 zł za akcję.

Akcje XTB drożały natomiast dzięki mocno rosnącym zyskom - spółka ta zarabia niezależnie od koniunktury na rynkach, będąc beneficjentem rynkowej zmienności. Spółka podwoiła swoją giełdową wartość, która przekracza już 3,6 mld zł.

W indeksie grupującym małe spółki - sWIG80 - znalazł się niekwestionowany lider tegorocznych wzrostów - spółka Sunex. Akcje reprezentanta branży energetyki odnawialnej (OZE) w rok zyskały aż 541 proc., a spółka rozgrzała inwestorów m.in. intensywną działalnością na rynku pomp ciepła.

Poza Suneksem, trzycyfrowe stopy zwrotu w indeksie zanotowały: Votum (+182 proc.), Arctic Paper (+143 proc.), Sygnity (+144 proc.), Unimot (+124 proc.) oraz Lubawa (+106 proc.).

Grupa Votum specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z umów kredytowych denominowanych w walutach obcych, głównie frankowych. Arctic Paper to producent papieru, towaru coraz bardziej deficytowego. Sygnity to z kolei producent oprogramowania, a Lubawa produkuje m.in. sprzęt wojskowy.

Z szerokiego WIG-u na uwagę zasługują wzrosty producenta akcesoriów skórzanych, spółki Wittchen (+117 proc) oraz Spyrosoftu, spółki z branży IT (+125 proc.).

Ogółem, na głównym rynku GPW w 2022 roku 13 spółek osiągnęło stopę zwrotu wynoszącą co najmniej 100 proc. (oprócz wymienionych także OT Logistics, XTPL, GreenX Metals Limited, wcześniej znana jako Prairie Mining Limited oraz Noble Financials).

Solidne wzrosty reprezentanta branży paliwowej - Unimotu - to pokłosie fuzji Orlenu z Lotosem, dzięki której spółka istotnie powiększyła swoją bazę aktywów. Unimot nabywa bowiem aktywa logistyczne, w tym bazy paliw Lotosu, czym znacząco zwiększy skalę swojej działaności.

Koszmarny rok ukraińskich spółek rolnych, zgasła gwiazda Mabionu

Tam gdzie są wygrani, tam muszą znaleźć się także przegrani. Zdecydowanie najbardziej przecenionymi spółkami w 2022 roku na warszawskiej giełdzie są rolno-spożywcze spółki ukraińskie. Zarówno Astarta jak i Kernel w wyniku wybuchu wojny znacząco ograniczyły swoją działalność, ale wciąż funkcjonują. Przeceny akcji o 69 proc. w przypadku Kernela i 52 proc. w przypadku Astarty w skali roku nie usprawiedliwiają więc tylko fundamenty, a w znaczącej mierze emocje inwestorów, którzy są niepewni odnośnie tego, jak długo potrwa wojna oraz jak wyglądać będą uprawy, zbiory i transport zbóż w kolejnych kwartałach.

Inwestycja w te najbardziej przecenione akcje obarczona jest więc ogromnym ryzykiem, ale potencjalna stopa zwrotu w przypadku zamrożenia lub zakończenia konfliktu na Ukrainie może to ryzyko z nawiązką wynagrodzić. Ostatnie tygodnie na akcjach tych dwóch najbardziej płynnych z sektora rolnego spółek to stagnacja - póki co duży kapitał omija te aktywa, czekając na rozwój wydarzeń.

W indeksie WIG20 najgorzej w 2022 roku radziły sobie akcje CCC. Wycena producenta obuwia spadła o prawie 60 proc., do 2,4 mld zł.

W mWIG40 oprócz wspomnianego Kernela, solidnym minusem kończy rok biotechnologiczna spółka Mabion (-65 proc.), która oddała prawie cały 200-proc. wzrost z roku 2021. Udanych 52 ostatnich tygodni nie ma za sobą także producent gier Ten Square Games, którego giełdowa wartość spadła o 60 proc.

Z szerokiego indeksu WIG największe spadki zanotowały akcje Pure Biologics oraz producenta gier, Simfabric, przecenione w skali roku o 70 procent.

