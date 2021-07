Oto najpopularniejsze zakupy wakacyjne Polaków

Polacy planujący wyjazd wakacyjny dokonują ostatnich wyborów zakupowych. Aż 37 proc. z nich zamierza kupić dodatkowe ubrania. Preferencje zakupowe na okres wakacyjny różnią się nie tylko ze względu na płeć, ale również na wiek oraz miejsce planowanego wypoczynku. Olbrzymią rolę w przedurlopowych przygotowaniach odgrywa również e-commerce - wynika z raportu agencji badawczej Danae stworzonego we współpracy z OLX.

Rola e-commerce

A jak wakacyjne plany zakupowe wyglądały w ubiegłych latach? Raportu „Urlop w czasach pandemii” Sales Intelligence z kwietnia 2020 roku zaprezentował plany zakupowe i porównał je z okresem sprzed pandemii. To był szczególny czas, gdy zbliżały się wakacje, a wraz z nimi widmo kolejnego lockdownu oraz coraz bardziej restrykcyjnych obostrzeń. Odnotowano wtedy wzrost zainteresowania odzieżą sportową w porównaniu z danymi z kwietnia 2019 roku (dres o 270 proc., legginsy o 77 proc., t-shirty o 75 proc., buty 43 proc.).Aż o 59 proc. wzrosło wtedy zainteresowanie meblami ogrodowymi, a o 400 proc. popularniejszy stał się zakup basenów ogrodowych. Odnotowano również duży wzrost zainteresowania (75 proc. w porównaniu z kwietniem 2019 r.) namiotami.Analogicznie w tym okresie nastąpił duży spadek zainteresowania artykułami podróżnymi – plecakami o 48 proc., walizkami o 50 proc., torbami o 43 proc. Zarówno w tym roku, jak i w ubiegłym stawiano najczęściej na pozostanie w domu lub wakacje w kraju.Czytaj: Rynkiem e-commerce rządzi siedem nowych trendów Branża e-commerce zdobyła w trakcie pandemii dużą popularność. Polacy coraz częściej decydują się na zakupy online. Wiele firm ze względu na pandemię przenosiło swoje usługi do Internetu, stawiając na współpracę z firmami kurierskimi.Jak pokazują wyniki badania PwC „Strategie, które wygrywają. Liderzy e-commerce o rozwoju handlu internetowego”, prawie 85 proc. respondentów nawet po zakończeniu pandemii nie chce zmniejszyć częstotliwości realizowania zakupów przez Internet.Ponad 74 proc. badanych podkreśliło, że po zakończeniu pandemii utrzyma je na podobnym poziomie, a 10 proc. z nich zamierza zwiększać częstotliwość zakupów online. Ponad 80 proc. Polaków twierdzi, że wyda tyle samo lub więcej na zakupy przez Internet w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.Co ważne, ponad 23 proc. z nich zamierza nieznacznie podnieść wydatki online, a 20 proc. planuje je zwiększyć o ponad 1/5 w porównaniu do poprzedniego roku.