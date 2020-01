Oto największe kwoty i najwięksi beneficjenci pomocy publicznej

W 2018 roku 43,7 tysiącom firm 352 podmioty udzieliły pomocy publicznej na kwotę 26,21 mld zł, co stanowiło równowartość 1,24 proc. PKB. Była ona mniejsza niż w 2017 roku, kiedy wyniosła 42,25 mld zł i zbliżona do wielkości pomocy z 2016 r. (24,93 mld zł). Średnia wartość pomocy przypadająca na jednego beneficjenta wyniosła w 2018 r. 599,2 tys. zł, ale największa jednostkowa kwota wyniosła 1,52 mld zł.

Kto udzielał pomocy?

Najwięksi beneficjenci

Pomoc w sektorze transportu

Patrz też: Pomoc publiczna w UE. Zakazana a nagminnie stosowana Dane trafiają do bazy, która jest dostępna na stronie internetowej https://sudop.uokik.gov.pl. Można w niej sprawdzić kto, kiedy i ile środków otrzymał.Wśród 352 instytucji najwięcej pomocy publicznej w 2018 r. udzielił Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (3,19 mld zł) na dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz marszałkowie województw (3,14 mld zł) – na zwiększenie konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także na inwestycje, badania i rozwój, ochronę środowiskaNieco mniejsza była wartość pomocy udzielonej przez organy podatkowe (2,72 mld zł) - na ulgi w podatku dochodowym w specjalnych strefach ekonomicznych.Duża była pomoc publiczna Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2,49 mld zł) np. na rozwój innowacyjnych technologii, także ministra środowiska (1,74 mld zł), dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa (1,65 mld zł) i ministra energii (1,62 mld zł).Najwięcej wsparcia publicznego w 2018 r. trafiło do dużych przedsiębiorstw (12,53 mld zł; w 2017 r. - 18,23 mld zł).Największymi beneficjentami pomocy w 2018 r. były: Spółka Restrukturyzacji Kopalń (1,52 mld zł) – na likwidację kopalń, rekultywację i naprawę szkód górniczych oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (1,18 mld zł) – na podstawie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.Patrz też: Do 2023 r. możliwa będzie pomoc publiczna na restrukturyzację górnictwa Dużą pomoc uzyskała FIBEE IV, spółka celowe z grupy Inea (607,5 mln zł), realizująca program Polska Cyfrowa, a mająca na celu budowę sieci szerokopasmowego internetu.W 2018 r. spadło wsparcie dla sektora MŚP – do 9,22 mld zł (12,34 mld zł w 2017 r.). Jednak małe i średnie firmy korzystają często z tzw. pomocy de minimis.Wartość pomocy udzielonej podmiotom prowadzącym działalność w sektorze transportu w 2018 roku wyniosła 4,47 mld zł (w 2017 r. – 11,68 mld zł), a przeznaczona była np. na rekompensaty za przejazdy ulgowe, sfinansowanie transportu gminnego, pogłębienie gdyńskiego portu i przebudowę jego nabrzeży.Największe wsparcie trafiło do PKP Intercity (898 mln zł), Przewozów Regionalnych (429,4 mln zł), Morskiego Portu w Gdyni (381,8 mln zł) i Kolei Mazowieckich (357,7 mln zł).